Carcare, acqua potabile in condotta in località Negreppie, la minoranza si schiera coi residenti: pronta un'interrogazione

Quali provvedimenti concreti verranno presi per garantire l'erogazione tramite condotta di acqua potabile nella zona di località Negreppie.

E' questo il tema dell'interrogazione che i consiglieri d'opposizione del gruppo "Fai vincere Carcare" hanno presentato per essere discussa nella prossima seduta del parlamentino carcarese e "per cercare di risolvere con sollecitudine le problematiche esposte" dopo aver incontrato lo scorso sabato 11 febbraio "una numerosissima rappresentanza delle famiglie residenti" della zona.

"Come prima azione abbiamo predisposto una interrogazione con discussione al primo Consiglio Comunale" scrivono i consiglieri Mirri, Lagasio e Morrone, ricordando come questi cittadini "non dispongono ancora della fornitura di acqua potabile mediante condotta nelle singole abitazioni e che tale fornitura in quella zona avviene tutt'ora mediante captazione da pozzi privati e a volte con un servizio di autobotti effettuato, in particolar modo nei periodi di siccità, dalla Protezione Civile e dai Vigili del Fuoco".

"Ci sembra grottesco - proseguono - che nel 2023 una condotta per l'erogazione di acqua potabile in quelle località non è stata mai realizzata ma sempre e solo oggetto di promesse in campagna elettorale".

"Risultano essere state presentate richieste di allaccio alla condotta ma mai prese in considerazione da questa quindicinale Amministrazione - aggiungono quindi dai banchi dell'opposizione - e in oltre la mancata fornitura di acqua potabile mediante condotta costituisce una grave violazione dei diritti di cittadinanza di coloro che vivono ed operano in quella località".

Da qui, dunque, la scelta di interpellare il sindaco De Vecchi e l’assessore ai Lavori Pubblici, nonché presidente di C.I.R.A. S.r.l. Servizio Idrico, Bologna, "per conoscere quali provvedimenti intendano assumere concretamente per dare finalmente la fornitura di acqua potabile mediante condotta agli abitanti e agli agricoltori della località".