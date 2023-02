Commissione sulle pedonalizzazioni, Lima (Patto per Savona): "Perchè abbandonare l'aula dopo solo un'ora, creando bagarre e causando anche uno sperpero di denaro pubblico?"

"Oggi in Seconda Commissione si è persa un'occasione". Il presidente e capogruppo consiliare del Patto per Savona Marco Lima è amareggiato da ciò che è avvenuto ieri in sala consiliare a Savona. La minoranza e un gruppo di cittadini (principalmente commercianti) infatti hanno abbandonato ieri l'aula del consiglio durante la commissione dedicata alle pedonalizzazioni in quanto arrabbiati perchè l'introduzione del sindaco Marco Russo e dell'assessore Ilaria Becco si sarebbe dilungata troppo.

"Si poteva parlare delle pedonalizzazioni ma anche avviare un confronto sul tema complessivo della mobilità, della sostenibilità ambientale, delle iniziative green, del trasporto pubblico, dell'urbanistica tattica, ecc. ecc. - ha continuato Lima - Trovo grave l'atteggiamento di chi ha invitato la cittadinanza ad una commissione consiliare senza specificare che si trattava di un contesto con delle regole molto rigide, riservato al confronto tra i consiglieri comunali in cui era possibile ascoltare ma non intervenire, e non di un dibattito aperto".

"L'ordine del giorno, peraltro proposto dalla stessa minoranza, era molto importante ed ampio, e l'illustrazione iniziale richiedeva un tempo adeguato. Mi chiedo allora perchè abbandonare l'aula dopo solo un'ora dall'inizio dei lavori, creando bagarre e causando anche uno sperpero di denaro pubblico" ha concluso il presidente della seconda commissione consiliare.