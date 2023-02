Futura pedonalizzazione di via Paleocapa? L'assessore smentisce: "Non fa parte del progetto"

"Sono state pedonalizzate le vie previste e tra queste non è mai stata nominata via Paleocapa, in questo progetto non fa parte, non è prevista nessuna pedonalizzazione".

Ha voluto spegnere ogni discussione in merito ad un ipotizzato futuro stop alle auto nella centrale arteria savonese l'assessore all'urbanistica e alla mobilità sostenibile in risposta al capogruppo di Fratelli d'Italia Massimo Arecco che ha presentato un'interpellanza sul tema pedonalizzazioni con la richiesta di aggiornamenti, dettagli e messa a disposizione della cartografia.

"Un tema del genere deve unire e non dividere. Nessuno è contrario alle pedonalizzazioni, tutti noi teniamo all'ambiente e non è un discorso di destra, di sinistra, di centro. Ci vuole. Le chiedo solo sindaco di accogliere la mia richiesta accorata, non vada avanti come un carterpillar su questo tema, giri forse di più per le strade cittadine, ascolti la gente" ha detto Arecco rivolgendosi al sindaco Marco Russo.

"Si prevedono due fasi di interventi: una sulla pedonalizzazione e l'altra di più lunga scadenza per la predisposizione del Pums. Sappiamo benissimo che cosa è accaduto in ogni città e ancorché si tratti di interventi minimi, sono complessi e richiedono di cambiare abitudini consolidati e capisco che si creino criticità e possano esserci valutazioni differenti. La nostra amministrazione non si sottrae al confronto perché è un percorso che si può affinare e migliorare" ha risposto l'assessore Becco.

“Non è tanto il problema chiudere la strada ma avere una progettazione. Per arrivare al risultato come quello di Piazza Pertini quanto ci vorrà, 4 anni? - conclude Arecco - Quanti morti e feriti ci saranno nel frattempo? Ha menzionato le scuole ma non avete invitato i geometri, i miei ragazzi (il consigliere è professore al Boselli di Savona. ndr) mi hanno chiesto perché non gli è stato chiesto”.

In consiglio comunale quest'oggi il tema pedonalizzazioni tornerà ad essere centrale (con la presenza di una trentina di cittadini) anche nell'ultimo punto all'ordine del giorno con la richiesta unitaria della minoranza di revocare la delibera della giunta che aveva disposto lo stop alle auto in Corso Italia, via Ratti, via Mistrangelo e via Manzoni.

Nella seconda commissione consiliare di lunedi era scoppiata la polemica visto che la minoranza il pubblico presente, la maggior parte commercianti, si erano allontanati dall'aula per mancanza di dialogo da parte dell'amministrazione.

In apertura il primo cittadino e l'assessore hanno illustrato le motivazioni della scelta, ma ad un certo punto il malumore da parte dei cittadini si è fatto sentire con la decisione di abbandonare la commissione.

I consiglieri di minoranza infatti avevano richiesto al primo cittadino e all'assessore di sintetizzare dando spazio agli interventi (una commerciante si era arrabbiata perché non l'avevano fatta intervenire) ma il "report" è andato avanti facendo imbestialire i componenti della commissione e i savonesi presenti nel lato della sala del consiglio dedicata al pubblico.