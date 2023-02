Savona, approvato il progetto per Palazzo della Rovere: a breve la presentazione pubblica

La giunta ha approvato il progetto definitivo-esecutivo per Palazzo della Rovere, passaggio fondamentale per attivare le procedure di gara per l’individuazione dell’impresa che si occuperà dei lavori.

Il progetto - del valore di 24 milioni e 300mila euro (13 milioni e 600mila euro dal Pnrr; 4 milioni 970mila euro dal Ministero della Cultura, 2 milioni 360mila dal Fondo Strategico e il resto da risorse del Comune) - trasformerà il Palazzo in un polo culturale che ospiterà non solo una moderna biblioteca, ma anche una serie di altri spazi polifunzionali al servizio della città, da quelli per i bambini alle salette per gli adolescenti, dai luoghi di studio a quelli che ospiteranno laboratori, corsi e altre iniziative.

“Il progetto è frutto di una grande collaborazione tra Comune, Soprintendenza, IRE, consulenti, progettisti incaricati e i cittadini che hanno preso parte al percorso partecipativo - dice l’assessore alla Rigenerazione Urbana Ilaria Becco - Vorrei ringraziare i nostri Uffici che si sono fatti carico di un grande lavoro per garantire il rispetto dei tempi stretti previsti dal Pnrr”.

Nelle prossime settimane verrà fissata la presentazione pubblica del progetto alla città alla presenza del pool di professionisti che ha sviluppato la progettazione e di Itinerari Paralleli che racconterà il percorso partecipativo e i suoi sviluppi.