Assoristobar dona avanzo di gestione 2022 a Croce Bianca e Croce Rossa di Alassio

“Un piccolo contributo, ma di grande valore simbolico, come gesto di vicinanza ai volontari delle pubbliche assistenze alassine per il nobile e prezioso lavoro che svolgono per tutti i cittadini”.

Con queste parole il presidente Fipe Confcommercio Savona Carlomaria Balzola e il delegato Fipe di Alassio Dario Leone commentano la donazione avvenuta stamani con la consegna di due assegni dell’importo di 1975 euro ciascuno ai militi della Croce Bianca e della Croce Rossa di Alassio.

L’importo totale pari a 3950 euro corrisponde all’avanzo di gestione 2022 di Assoristobar, associazione di categoria ora confluita in Fipe Confcommercio, in seguito alla volontà espressa con votazione dagli associati in sede di assemblea la scorsa settimana.