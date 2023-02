Pietra Ligure, nasce il gruppo cittadino di Fipe: Deborah Lupacchini nominata referente cittadina

Si è svolto nei giorni scorsi un incontro per la creazione del gruppo Fipe di Pietra Ligure.

All’assemblea, che ha visto una numerosa partecipazione, è stata nominata come referente cittadina Deborah Lupacchini, titolare della Trattoria dei Carruggi.

Da sempre attiva in ambito associativo con l’associazione locale dei ristoratori, oltre a essere in costante e continua sinergia anche con le associazioni di promozione turistica come la vivace e frizzante "Facciamo centro", è stata scelta per rappresentare nella loro totalità i pubblici esercizi della città.

"Tutela delle tematiche di interesse sindacale della categoria e confronto, in ottica collaborativa, con l’Amministrazione comunale per creare importanti sviluppi e opportunità" sono le linee guida che la neo referente ha affermato di voler perseguire.

Particolarmente soddisfatto Luca Raimondo, rappresentante provinciale della Fipe per i giovani imprenditori: "Siamo molto felici per essere riusciti a creare la delegazione Fipe di Pietra Ligure. La nostra città negli ultimi anni si è resa protagonista di un’offerta turistica di grande valore, grazie alla sinergia tra l’ente comunale e associazioni di promozione di eventi, con la rappresentanza della nostra categoria siamo sicuri di poter ulteriormente alzare il valore e portare competenza e attenzione".