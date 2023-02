Rialto, la piazza di località Berea sarà intitolata al pioniere della pallapugno Alfredo Folco

E' nelle decini di paesini del nostro culturalmente ricco entroterra dove si conservano e si tramandano decine di antiche tradizioni, di svariata natura. Anche sportive.

In questo campo particolarmente attiva è la comunità di Rialto che, oltre a tramandare ed esportare il gioco del "trucco", diventato bene immateriale dell'umanità, non ha mai smesso di ricordare la pallapugno.

E proprio a una delle storiche figure di questo sport, molto praticato nell'imperiese e nel basso Piemonte con qualche traccia anche nella nostra provincia, sarà intitolata la piazza di località Berea: la Giunta Doglio nei giorni scorsi ha infatti avviato l'iter, tramite una sua deliberazione, per dedicarla ad Alfredo Folco.

Alfredo, nato nel 1939 e spentosi nel 2010, nonostante un incidente che già in gioventù lo costrinse su una sedia a rotelle non smise mai di sostenere lo sport che tanto amava facendosi promotore, negli anni '70, della prima Società Pallonistica di Vene e diventando poi, nel ventennio successivo, grande sostenitore della Polisportiva Rialtese "che aiutò sempre con grande impegno e dedizione" ricordano dall'Amministrazione comunale.

"Saranno in molti a ricordare la sua presenza nelle giornate di gioco, con la macchina parcheggiata dirimpetto all’Oratorio, per seguire gli incontri della Rialtese e incitare la squadra con un tifo acceso e incalzante - continuano il sindaco Doglio e i suoi colleghi amministratori - Punto di riferimento per i giovani del paese, e in particolar modo della sua amata Berea, viene anche ricordato per essere stato partecipante attivo nella vita della comunità" chiosano.