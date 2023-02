Stop al "Superbonus 110", i sindacati lanciano l'allarme: "Misura che mette a rischio migliaia di lavoratori"

" Non accetteremo questo scempio in silenzio, anche la Fillea Cgil Liguria è pronta a mettere in campo tutte le iniziative di lotta che riterremo necessarie " chiosano Pezzoli e Bello.

"Adesso auspichiamo che ci possano essere notizie positive per i lavoratori per evitare che la perdurante fase di incertezza induca proprietari e aziende edili a scelte potenzialmente drammatiche. Si tratta, solo nella nostra regione, di oltre 5.500 edili a rischio: sarà fondamentale, in caso di mancate risposte, agire per garantire a questi lavoratori una possibile ricollocazione non solo nelle grandi infrastrutture che stanno partendo in Liguria ma anche nell’edilizia sanitaria, scolastica e in tutte quelle opere di rigenerazione urbana che sono in procinto di essere avviate senza dimenticare gli interventi nel PNRR" conclude infine Tafaria.