Come funziona il mercato del sesso a pagamento (legale)

Il mercato del sesso ha da sempre un'enorme attrattiva, pertanto in questo articolo andremo a chiarire l'aspetto della legalità e la possibilità di svolgere l'attività di escort senza il rischio di incappare in sanzioni. Sono infatti sempre di più le persone che scelgono di intraprendere questa strada, usando un mezzo potente come quello del web, che consente di entrare nelle case dei clienti e attrarre un target sempre più ampio. Vediamo quindi cosa dice la normativa in merito e come funziona attualmente il mercato del sesso legale.

Prostituirsi è reato in Italia?

Al contrario di quanto si possa pensare, in Italia prostituirsi non è un reato e pertanto chiunque decisa di offrire il proprio corpo e delle prestazioni sessuali in cambio di denaro o compensi non può essere perseguito a norma di legge. Questo discorso vale però se la prestazione si svolge in un luogo appartato o fra le mura domestiche, poiché per la strada si lede il decoro urbano e la polizia ha la possibilità di intervenire se nota delle anomalie. Essendo un contratto verbale quello che si stipula tra le parti in causa, se una delle due viene meno ai patti presi non è possibile richiedere la mediazione di un tribunale e non può sussistere controversia tra cliente e prostituta. Tuttavia, alcune sentenze hanno in parte ribaltato tale norma e hanno considerato il mancato pagamento alla stregua di una violenza sessuale, condannando il cliente al risarcimento del danno e talvolta a pene più severe.

Quando si parla di atti osceni in luogo pubblico?

La possibilità di esercitare l'attività di prostituzione è come detto circoscritta a un luogo appartato e possibilmente alle mura domestiche, poiché in alternativa si parla di atti osceni in luogo pubblico e la sanzione amministrativa parte da 5000 euro e arriva fino a 10000 euro per entrambe le parti. L'unico caso in cui la prostituzione casalinga è considerata violazione è quando esiste un regolamento condominiale che la vieta esplicitamente. In tal caso è possibile richiedere l'intervento delle forze dell'ordine e far cessare l'attività così come da contratto sottoscritto.

Come funziona il mercato del sesso legale

Ora che abbiamo capito che la prostituzione è legale in Italia, pur con determinati paletti, vediamo quali sono le modalità più diffuse attualmente. Impossibile prescindere dal web, che consente di scoprire diverse pagine interessanti. Ad esempio, se sei alla ricerca di un sito di escort a Milano, potrai cliccare su questo link https://www.torinoerotica.com e scoprire cosa hanno da offrire le ragazze iscritte. Si tratta di una modalità semplice per creare una fidata clientela, realizzando un profilo, illustrando il servizio e mostrando delle fotografie in modo da farsi scegliere e contattare. La maggior parte di queste professioniste opera sia tramite internet sia fisicamente, dando la possibilità di divertirsi attraverso la webcam oppure facendosi raggiungere dal cliente direttamente presso la propria abitazione o in un luogo adibito. Ovviamente questa attività deve essere svolta del tutto spontaneamente, altrimenti si tratta di sfruttamento della prostituzione e quindi di un reato penale passibile di processo e carcere. Ogni cliente può scegliere di navigare sul web e osservare solamente, entrare in contatto con le ragazze e parlare tramite chat o web cam, oppure fissare un appuntamento fisico e richiedere le prestazioni di una escort per il tempo prestabilito. Le tariffe devono essere molto chiare e il pagamento può essere richiesto in anticipo in modo da evitare fraintendimenti al termine del servizio. Per iscriversi a questi siti e offrire le proprie prestazioni è necessario essere maggiorenni e prestare il consenso al trattamento della propria immagine, ponendo tutti i paletti che si desiderano per quanto concerne la propria attività di prostituzione. Ricorda che, in base alla legge Merlin, non è possibile realizzare le cosiddette case chiuse, cioè non si può affittare un immobile con la consapevolezza che all'interno verrà svolta un'attività di prostituzione, pena la reclusione fino a 6 anni di carcere.