Migliori siti Blackjack online in Italia per bonus, reputazione, e varianti di Blackjack

Il gioco del blackjack online è uno di quei grandi classici da sempre amati nel nostro Paese.

Nonostante questo sia un gioco presente su quasi ogni casinò online, è sempre e comunque una proposta di gioco che cambia da operatore a operatore.

Ci sono infatti molte varianti che possono fare la differenza al momento di scegliere il miglior casinò con blackjack online.

In questo articolo andremo proprio a fare questo: passare in rassegna numerosi siti di blackjack Italiani per trovare quello con le caratteristiche migliori.

Iniziamo subito con la nostra classifica a partire da Jackpot City.

Migliori Siti Blackjack Online in Italia

1. Jackpot City Casino - Migliore Sito di Blackjack Online in Italia

Pro

Inizia a giocare con 600 € di bonus

Numerose varianti di blackjack online

Grafica del sito moderna

Massima sicurezza

Club VIP aperto a tutti

Contro

A volte il prelievo tarda ad arrivare

Jackpot City è arrivato come un fulmine a ciel sereno. In qualità di uno degli ultimi casinò online a essere approdato in Italia, è riuscito a portare una ventata d’aria fresca, grazie a un bonus di benvenuto solido e alla sua ottima reputazione maturata a livello internazionale.

Varietà dei Giochi: 4,9/5,0

Ci sono parecchie versioni di blackjack gratis su questa piattaforma, nonostante la maggiore varietà si registri nella sezione delle slot (500+ giochi) rispetto al tavolo verde.

La scelta è comunque ampia e garantisce un divertimento duraturo e prolungato nel tempo. Tra le varianti di blackjack più giocate su questo sito ci sono:

High Streak Blackjack

Vegas Single Deck Blackjack

European Blackjack

Atlantic City Blackjack

Bonus di Benvenuto: 4,8/5,0

Se stai cercando un buon bonus per divertirti su un casinò online, non serve guardare oltre. Jackpot City Casino ha una fantastica offerta di benvenuto che pareggia il tuo primo deposito fino a 600€.

La brutta notizia è che questo bonus vale solo per le slot, come peraltro capita nella maggior parte delle piattaforme italiane.

Semplicità di Gioco: 4,8/5,0

Giocare a Jackpot City Casino è veramente semplice. Tutto è spiegato nel modo migliore e non ci sono sezioni ingarbugliate in cui si rischia di perdersi.

Insomma, un sito semplice da usare, facile da navigare e adatto ai neofiti del blackjack online. Servono altre ragioni per provarlo?

Trasparenza: 4,9/5,0

Abbiamo navigato nelle diverse sezioni del sito per capire il valore della trasparenza di questo casinò online, non solo in quelle in cui è possibile giocare a blackjack.

Tutto, dal contratto di gioco ai termini e condizioni ci sono sembrati trasparenti. Ci hanno piacevolmente sorpreso quelli relativi alle offerte bonus, diretti e semplici da capire per chiunque.

Punteggio Finale: 4,9/5,0

Un casinò semplice su cui giocare, senza troppe sezioni che, soprattutto ai neofiti del casinò online, potrebbero sembrare molte. Insomma, a noi è piaciuto provare questo sito, e pensiamo possa piacere a molte persone.

Ci vorrebbero più casinò che, come Jackpot City, fanno della semplicità il loro motto.

Gioca a blackjack online con 600 € di bonus su Jackpot City

2. Leo Vegas Casino - Migliore sito di casinò italiano per blackjack online dal vivo

Pro

Ottima sezione blackjack live

Numerose slot machine

Bonus di benvenuto eccellente

Esperienza ottima su telefono

Più di 1100 giochi slot

Massima sicurezza delle transazioni

Contro

Grafica un poco scarna

Quando parliamo di casinò dal vivo, parliamo della quinta essenza del gioco, dove, la differenza tra un buon casino e uno mediocre si vede eccome.

In questo LeoVegas riesce a spiccare, grazie al suo blackjack dal vivo, che lo portano ad aggiudicarsi il titolo di migliore per la sezione live. Questo e uno dei migliori casino online in assoluto.

Varietà dei Giochi: 4,7/5,0

Ci sono abbastanza giochi per assicurarsi il divertimento per diverso tempo.

LeoVegas ha un palinsesto molto buono, sia di giochi di casinò dal vivo, incluso 40 varianti di blackjack online (tra cui Infinite Blackjack, Free Bet Blackjack e Lightning Roulette Italia, sia per giochi classici come le loro 1100 slot online.

Insomma, se ti piace la varietà dei giochi in un casinò, in questo sito la troverai.

Bonus di Benvenuto: 4,9/5,0

LeoVegas offre il bonus perfetto per gli amanti del blackjack in versione live. Infatti, potrai arrivare a ottenere fino a 2.000 € grazie al 100% sui primi tre depositi da almeno 10 €.

Per chi vuole giocare alle slot Leo Vegas offre anche un bonus di benvenuto fino a 1.000 €, 200 free spins, e 25 free spin alla verifica del conto per i nuovi giocatori italiani.

Semplicità di Gioco: 4,8/5,0

È semplice giocare a Leo Vegas Casino e giocare a blackjack nel suo sito? Abbastanza. Non abbiamo trovato troppi problemi nel giocare ai giochi di blackjack e slot offerti dal sito.

Mancano però le istruzioni dei diversi giochi di slot, cosa che abbiamo trovato in altri casino online popolari e con licenza ADM. Peccato per questa piccola mancanza, però per chi già conosce il settore dei giochi online non dovrebbe essere un problema.

Trasparenza: 4,8/5,0

I termini relativi al contratto di gioco non sono confusionari, e quelli che riguardano le condizioni del credito bonus, generalmente quello che interessa al giocatore, erano piuttosto chiari.

Per questo motivo pensiamo che un voto di 4,8 sia un voto onesto per questo casinò online.

Punteggio Finale: 4,8/5,0

Parlando della prova di Leo Vegas Casino, siamo rimasti piacevolmente sorpresi. Giocare sul sito è facilissimo, sia su telefono che PC, abbiamo avuto una fantastica esperienza.

La qualità spicca soprattutto su telefono con l’app scaricabile, facendo di Leovegas uno dei migliori siti di gioco mai provati.

Prova i tavoli dal vivo di Leo Vegas con un bonus fino a 2.000 €

3. Casino.com - Migliore Sito per Principianti del Blackjack Online in Italia

Pro

Istruzioni e guide dettagliate

Buon rapporto tra giochi di carte e qualità

Registrazione rapida

Brand molto popolare

Trasparenza massima

Contro

Bonus bassino

Un nome, una garanzia! Casino.com non è solo uno dei casino di blackjack con soldi veri più belli che abbiamo in Italia, ma anche il migliore per i principianti del blackjack online.

Se non hai mai sentito parlare di questo operatore con licenza ADM, ti basterà sapere che con le sue più di 15 versioni internazionali, è sinonimo di divertimento e sicurezza in tutto il mondo.

Varietà dei Giochi: 4,8/5,0

Nonostante il suo nome lo identifichi come il casino per eccellenza, la selezione di giochi di slot di Casino.com non spicca per la qualità.

Ci sono tanti giochi di carte diversi, ma non è una varietà che riesce a convincere data l’eccessiva semplicità e la ripetitività dei titoli.

Detto questo, i giochi di blackjack spiccano per la loro varietà: Blackjack Italiano, Blackjack Live, Unlimited Blackjack, All Bets Blackjack, ed altri ancora.

Bonus di Benvenuto: 4,6/5,0

Il bonus per i nuovi giocatori è fino a 500 € e potrai utilizzarlo anche per giocare a blackjack. Tuttavia, nasconde alcune sorprese insidiose. Per cominciare, si tratta di un bonus post-puntata, accreditato in tre fasi di 20%, 30%, e 50%.

Inoltre, se sei particolarmente interessato al blackjack gratis, è vero che potrai usare i crediti su quei tavoli per arrivare al bonus, ma il contributo che portano è solo del 20% per la maggior parte delle versioni e scende persino al 5% per Blackjack Switch e Pontoon.

Semplicità di Gioco: 4,8/5,0

Questo è uno dei punti forti di Casino.com. Il sito è ottimo per chi inizia a giocare, per questo è stato eletto come miglior casinò di blackjack online con soldi veri per i principianti.

Tutto è estremamente semplice, dalla A alla Z. Se provi un casino per la prima volta, questo è un buon sito da cui iniziare.

Trasparenza: 4,6/5,0

Per analizzare la trasparenza o meno di Casino.com, abbiamo analizzato la sua offerta di benvenuto.

I termini e condizioni vengono evidenziati in chiaro e siamo rimasti piuttosto contenti con le spiegazioni fornite dal sito, per quanto riguarda i requisiti di puntata, scadenze dei bonus e tanto altro.

Punteggio Finale: 4,6/5,0

La prova di questo operatore di gioco è andata piuttosto bene.

Ci siamo divertiti giocando a Casino.com, in quanto è molto semplice da usare e offre caratteristiche uniche. Tutti gli scambi di informazioni vengono elaborati tramite linguaggio criptato, garantendo la massima sicurezza ai nostri dati per tutto il tempo.

Gioca Subito su Casino.com con un bonus di benvenuto fino a 500 €

4. William Hill Casino - Migliore Sito Casino per Varietà di Blackjack Online in Italia

Pro

Numerose varietà di blackjack online

Sito molto professionale

Assistenza clienti cordiale

Registrazione semplicissima

Sezione scommesse tra le migliori in Italia

Contro

Interfaccia del sito un pò datata

Non spicca per le novità

William Hill è un nome notissimo agli amanti delle scommesse di tutto il mondo, ma la fama di questo bookmaker è meritata anche per quanto riguarda la sua offerta di casinò.

La sua selezione di tavoli di blackjack è infatti ampissima e veramente ben composta.

Varietà dei Giochi: 4,8/5,0

Essendo stato William Hill Casino, uno dei primi siti a ottenere la licenza ADM, è normale che abbia un palinsesto di giochi di carte piuttosto “generoso”.

Oltre alle circa 10 varianti del blackjack con soldi veri (tra cui Single Hand Blackjack e Premium Blackjack) per gli appassionati come te, si trovano più di 300 slot machine, tante sale bingo e tantissime VLT da giocare con soldi veri.

Insomma, una vera e propria mecca del gioco di carte e uno dei siti slot online migliori in Italia.

Bonus di Benvenuto: 4,5/5,0

Ci sono un paio di bonus su William Hill Casino, anche di buon importo, ma nessuno che premia come vorremmo gli amanti del blackjack.

Parliamo di un pacchetto di un in game bonus di 20 € utilizzabile solo su titoli selezionati (14 slot in totale), fino a 1000 € di bonus con un requisito di puntata pari a x40 (a cui il blackjack partecipa solo al 20%) e ben 200 free spin alla verifica.

Semplicità di Gioco: 4,3/5,0

Superato il primo ostacolo, ovvero la selezione di giochi di blackjack, slot machine e giochi da tavolo, abbiamo esaminato quanto e se, i giochi di William Hill Casino sono semplici da giocare.

Questo può sembrare scontato, ma non lo è, in quanto - alcuni operatori su cui giocare a blackjack - mettono la semplicità all’ultimo posto. William Hill provvede a pubblicare le istruzioni di ogni gioco, permettendoti di impararne le regole prima di giocarci.

Trasparenza: 4,8/5,0

William Hill Casino fà parte di un gruppo in circolazione dal 1964. Naturalmente i termini e condizioni, soprattutto rispetto ai bonus, sono evidenziati in chiaro.

Le scadenze dei bonus, i requisiti di puntata, e l’accesso all’assistenza clienti non sono nascosti come capita su altri siti.

Punteggio Finale: 4,5/5,0

Inizialmente, il casino di William Hill potrebbe intimorire i nuovi utenti. Infatti, il sito appare piuttosto imponente, ricco di sezioni di gioco e aree in cui è possibile navigare, compito però che l’interfaccia non rende semplice come vorremmo.

Per questo motivo, a primo impatto, non ci ha colpito molto. Certo, dobbiamo dire che poi, giocandoci, ha recuperato tanti punti.

Gioca a blackjack su William Hill con un bonus di benvenuto fino a 1000 €

5. Gioco Digitale Casino - Top Sito di Casinò Italiano con Blackjack Online per Sicurezza

Pro

Crittografia SSL

Metodi di deposito sicuri

Ottimo per i nuovi giocatori

Termini e condizioni trasparenti

Giochi di carte come burraco, briscola, e scopa

Buona applicazione mobile

Contro

Non ha gratta e vinci

La sicurezza è uno dei fattori fondamentali quando si parla di casinò online e i tavoli del blackjack online. Se stai cercando un sito che faccia di questo punto il suo cavallo da battaglia, Gioco Digitale Casino, di proprietà del colosso Bwin, è la piattaforma giusta.

Usano i migliori protocolli di trasferimento dati, per assicurarsi che le tue informazioni non vengano rubate.

Varietà dei Giochi: 4,8/5,0

La varietà dei giochi di blackjack è molto ampia e accontenterà tutti. Chi vuole giocare al blackjack online potrà giocare i seguenti tipi:

Blackjack Stud Poker Pro

Premium Blackjack Pro

Double Deck Blackjack

Cashback Blackjack

Free Chip Blackjack

Altri ancora

Questo è un punto a favore di coloro che non vogliono spendere tutto il tempo giocando alle sue circa 800 slot machine, ma vogliono provare altro di tanto in tanto.

Da sottolineare la possibilità di giocare gratis in modalità demo.

Bonus di Benvenuto: 4,5/5,0

Le promozioni sono probabilmente “il bello” di questo sito. Il motivo? Numerose promozioni dedicate a diverse sezioni del sito.

Parlando di quella dedicata al casino e quindi ai tavoli di blackjack con soldi veri, troverai ad aspettarti un bonus del 100% sul primo deposito fino a 500 € più 300 giri gratis.

Tuttavia, considera che si tratta di un bonus post-puntata, che potrai ottenere movimentando il tuo saldo reale fino a raggiungere il requisito di puntata di 35 volte l’importo del bonus.

Per chi gioca a blackjack, fai attenzione: ognuno dei giochi di blackjack partecipa solo al 10% al raggiungimento del requisito.

Semplicità di Gioco: 4,2/5,0

Giocare ai giochi di carte è semplice, ma questo è un casinò veramente grande. A cosa comporta questo? Beh, comporta che il casino potrebbe non essere adatto ai neofiti del gioco, rendendolo a prima vista un po' ingarbugliato da navigare.

Insomma, non lo definiremo complesso, ma nemmeno semplicissimo.

Trasparenza: 4,6/5,0

Un buon voto anche per la trasparenza di Gioco Digitale Casino. Questo sito non vuole nascondere nulla con mezzi termini o condizioni nascoste, anzi.

Tutto viene fatto alla luce del sole, in modo che il giocatore possa essere informato e consapevole di quello che fà. Una scelta veramente esemplare e premiata con un 4,6.

Punteggio Finale: 4,4/5,0

Diciamoci la verità: ci sono volute diverse ore per provare questo casinò online. Come mai? Semplice: il suo numero di sezioni è elevato.

Questo casinò ha tantissime aree di gioco, come quella del casinò classico, game show, jackpot mania e scommesse sportive. Insomma, non ti annoierai di certo giocando su Gioco Digitale.

Ottieni 300 giri gratis e un bonus fino a 500 € sul casinò di Gioco Digitale

Come Valutiamo i Migliori Siti Casinò Italiani con Blackjack Online

Per valutare i migliori casinò in Italia che offrono blackjack, abbiamo deciso di soffermarci su alcuni punti, tutti direttamente o indirettamente inerenti al blackjack.

Eccoli elencati di seguito.

Varietà dei Giochi di Carte

La varietà dei giochi è un punto molto importante. Ovviamente, per questo tipo di casinò, ci siamo soffermati sulla varietà di giochi di blackjack nei singoli casinò online che abbiamo recensito al fine di creare questa lista.

Bonus di Benvenuto

Anche riguardo le promozioni dedicate abbiamo deciso di soffermarci su quelle con cui è possibile giocare al blackjack online. La nota negativa è che quasi nessun casino offre bonus dedicati esclusivamente al blackjack con soldi veri.

Semplicità di Gioco

I giochi sono semplici da giocare con questi casinò online? Alcuni offrono le regole sotto al gioco, altri, veri e propri video tutorial che spiegano come giocare. Insomma, ci sono moltissime opzioni che si possono scegliere a riguardo.

Trasparenza

I casino online Italiani godono tutti di una solida licenza rilasciata da ADM e questa, garantisce di per sé, una certa trasparenza nel gioco. A noi però non basta e vogliamo di più. Per questo cerchiamo con mano per scoprire quante più cose possibili sulla trasparenza dei termini e condizioni di gioco.

Perché Jackpot City è il Miglior Sito con Blackjack Online in Italia?

È stata un’esperienza di gioco piuttosto spensierata che non ci ha lasciato molti dubbi sulla scelta finale.

Se state cercando un sito in cui giocare al blackjack gratis ad un certo livello, non dovete andare oltre.

Grande selezione di giochi - Abbiamo visto una centinaia di giochi su Jackpot City Casino forniti da rinomate software house specializzate nel gioco d'azzardo come Netent, Pragmatic Play, e Microgaming.

Varianti di blackjack - Offre al giocatore italiano una vasta selezione di varianti come Classic Blackjack, High Streak Blackjack, Single Deck Blackjack, European Blackjack, e Atlantic City Blackjack.ù

Bonus di benvenuto e bonus ricarica - Per chi vuole giocare al blackjack online c'è un bonus del 100% fino a 600 € e un’offerta settimanale del 30% fino a 200 €.

e un’offerta settimanale del 30% fino a 200 €. Licenza AAMS ADM - Ha la licenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed è legale, affidabile e rispetta le leggi italiane sul gioco d’azzardo.

Sistemi di pagamento - I giocatori italiani non troveranno nessun problema perché offre i metodi di deposito più comuni in italia come carte di debito e credito, Postepay, bonifico, ed e-wallet.

Perché Giocare nei Casino Italiani con Blackjack Online che Consigliamo?

Dovreste giocare nei casinò che offrono blackjack gratis consigliati da noi per una semplice ragione: facciamo tutte le doverose ricerche al posto tuo. Esatto.

Valutiamo che non ci siano problemi e rischi per la sicurezza e che tutto sia a posto per garantirti la migliore esperienza di gioco.

Inoltre leggiamo tutti i termini e le condizioni, anche quelli posti in piccolo in fondo alle pagine. Per questo ci assicuriamo che tutti i casino online con blackjack gratis nella nostra lista sono il meglio del meglio.

Domande dei Giocatori sui Casinò Italiani con Blackjack Online con Soldi Veri

Qual è il miglior casino con blackjack online?

Ci sono un sacco di casino online che offrono il gioco del blackjack, ma quali sono i migliori? In seguito alla nostra ricerca, possiamo dire che Jackpot City è il migliore per il bonus sul blackjack, mentre LeoVegas è il migliore per i tavoli dal vivo.

Quale casino paga di più al blackjack?

Questa non è una semplice domanda, in quanto, ogni gioco di blackjack gratis, prevede un certo “margine della casa”. La percentuale di pagamento a lungo termine dipenderà quindi dal RTP (Return to Player o Ritorno al Giocatore) del gioco stesso, mentre a breve termine dipenderà dalla fortuna dei giocatori contro il dealer.

Posso giocare a blackjack online gratis??

Si, ogni player può giocare a blackjack online gratis. Basta aprire i giochi di blackjack desiderati tramite le versioni di prova. Queste versioni possono essere aperti tramite il bottone viola ‘Prova’ sul sito di Jackpot City.

I Siti Casinò Italiani con Blackjack Online a Confronto

Ecco i casinò ADM con blackjack messi a confronto dal nostro team di editori, in modo da fare un piccolo riassunto della pagina:

Jackpot City: Votato come nostro migliore casinò di blackjack online, Jackpot City è una gran proposta per coloro che vogliono iniziare a giocare al blackjack con un bankroll di tutto rispetto. Per chi gioca a blackjack offre un bonus del 100% fino a 600 euro.

Leo Vegas Casino: Questo casino è stato votato come miglior casinò per blackjack dal vivo. La sua sezione di blackjack live è molto competitiva e ci ha sorpreso per la varietà e qualità del prodotto. Per chi gioca a blackjack offre un bonus del 100% fino a 2000 euro.

Casino.com: Sei nuovo nel mondo dei casinò online? Nessun problema, c’è Casino.com. Votato come migliore per principianti, questo sito è la migliore soluzione per i nuovi giocatori. Per chi gioca a blackjack un bonus del 100% fino a 500 euro.

William Hill Casino: Uno dei casinò top recensiti in questo articolo è stato WH casinò. Questo sito è stato votato come migliore casinò per varietà di giochi del blackjack online. Per chi gioca a blackjack offre un bonus di benvenuto fino a 1000 euro.

Gioco Digitale Casino: La sicurezza non è un gioco e Gioco Digitale lo sa bene. Votato come miglior casino con blackjack per sicurezza, questo casinò online garantisce la massima sicurezza in gioco. Per chi gioca a blackjack offre un bonus di benvenuto fino a 500 euro.

Come Registrarsi sui Casinò con Blackjack in Italia

Se vuoi già aprire i tavoli di blackjack, è possibile cominciare con alcuni semplici passaggi.

Prendendo la nostra prima scelta Jackpot City come esempio, devi solo seguire la procedura per cominciare a giocare a blackjack gratis.

Visita la pagina di Jackpot City Clicca sul tasto giallo “Registrati” in alto a destra. Inserisci i tuoi dati personali. Aggiungi la tua e-mail e telefono. Cerca il messaggio inviato da Jackpot City. Clicca nel link di conferma conto. Vai alla “cassa” del casinò. Seleziona un metodo di deposito. Seleziona l’ammontare per ricaricare il conto. Conferma il tuo versamento.

Vale la Pena di Giocare ai Siti di Blackjack Online in Italia?

Blackjack è uno dei giochi di carte più divertenti offerti nei casinò online.

Oltre a un grande classico è anche uno dei giochi di carte più affascinanti che esistono al momento. Insomma, un gioco e una strategia da provare almeno una volta.

Ti consigliamo pertanto di provarlo, anche in modalità demo, giusto per sperimentare com'è giocare online a uno dei giochi che hanno fatto la storia del gioco d’azzardo online e non.

La nostra raccomandazione per il casinò qui cade sicuramente sul casinò online Jackpot City, che potrebbe convincerci nel test tutto intorno.