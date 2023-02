Andora: addio a Vito Rosario Caruso, colonna portante della "Casa del Priore"

"Incredulo e addolorato apprendo che ci ha lasciati Vito Rosario Caruso, uomo apprezzato ad Andora per le sue grandi qualità umane e professionali - ha dichiarato il sindaco andorese Mauro Demichelis - cuoco esperto, padre e nonno amorevole, conquistava tutti con la sua solarità e simpatia che esprimeva sempre nell'accoglienza della clientela alla "Casa del Priore". Sono vicino al figlio Quirino e ai familiari tutti a cui esprimo le più sentite condoglianze per la gravissima perdita. Ricordo Vito con questa foto scattata un giorno in cui, vedendomi a Borgo Castello per un sopralluogo con dei tecnici, ci è venuto incontro per la strada offrendo a tutti il caffè".