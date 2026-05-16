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Cronaca | 16 maggio 2026, 19:53

Varazze, donna cade sul sentiero alla Madonna della Guardia: soccorsa e portata in ospedale

La 54enne trasportata all'ospedale San Paolo per accertamenti

Varazze, donna cade sul sentiero alla Madonna della Guardia: soccorsa e portata in ospedale

Soccorsi mobilitati nel pomeriggio nella zona della Madonna della Guardia, sulle alture di Varazze, per una donna piemontese di 54 anni caduta lungo un sentiero e rimasta ferita a una caviglia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la pubblica assistenza locale e il Soccorso alpino e speleologico Liguria. Dopo le prime cure sul posto, la 54enne è stata stabilizzata e posizionata su un presidio della pubblica assistenza, quindi trasportata fino alla strada carrabile. Da lì è stata affidata all’ambulanza e trasferita all’ospedale San Paolo di Savona per accertamenti.

Intanto, sempre nella zona della Madonna della Guardia, il Soccorso alpino ha annunciato un presidio per la giornata di domani in concomitanza con lo spettacolo delle Frecce Tricolori. L’area collinare potrebbe infatti ospitare una parte del pubblico intenzionato a seguire le evoluzioni aeree anche dalle alture, oltre alla più numerosa presenza attesa lungo la costa.

Redazione

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