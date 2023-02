Gruppo Pd: "Consiglio regionale sospeso, centrodestra senza numero legale"

“Seduta sospesa per mancanza del numero legale nel centro destra: questa maggioranza dimostra ancora una volta di essere sfarinata e divisa e di non essere in grado di portare avanti neanche provvedimenti, che mette in calendario come urgenti”, così il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno Luca Garibaldi, dopo che la minoranza è uscita dall’aula, per evidenziare la mancanza del numero legale nel centro destra per l’approvazione della Ratifica dell’Intesa tra le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle province autonome.

“Cinque gli assenti, compreso il presidente della Regione Toti, che hanno fatto slittare la ratifica dell’accordo sulla Conferenza Stato - Regioni, primo punto all’ordine del giorno del consiglio regionale. Questo episodio sottolinea che siamo di fronte a una maggioranza inconcludente e che dimentica le regole, incapace anche di garantire il numero legale in aula”, conclude il capogruppo Pd.