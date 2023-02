Carrozzine per disabili: tutti i modelli migliori che possono essere scelti

Le carrozzine per disabili sono strumenti fondamentali che dovranno essere utilizzati sia nell'ambito di un processo di riabilitazione, sia per aiutare, accompagnare e gestire le persone disabili nell'ambito dei movimenti quotidiani che dovranno realizzare, sia in casa che al di fuori dell'ambiente domestico. Non si tratta di strumenti che possono essere sottovalutati o non scelti, dal momento che si trovano alla base di qualsiasi azione che potrà essere realizzata da parte di una persona disabile. Grazie allo sviluppo tecnologico, anche le carrozzine per disabili si sono ampliate, in quanto a vasta gamma di scelte, negli ultimi anni, attraverso numerosi modelli e tipologie di carrozzina che possono essere scelte: ma quali sono le migliori? Di seguito, viene offerta una panoramica di alcune delle carrozzine per disabili migliori che possono essere scelte.

Carrozzina standard

Il primo modello di carrozzine per disabili che può essere scelto è, naturalmente, il modello standard. Si tratta di una tipologia di carrozzina che può essere pensata sia come manuale, ovvero una carrozzina che dovrà essere spinta o accompagnata attraverso il movimento delle ruote, o elettrica, per mezzo dell'inserimento di un piccolo motore al suo interno che determina il movimento della carrozzina. Nel secondo caso, si tratta di modelli che cercano di recare quanta più autonomia possibile alla persona disabile che, non volendo dipendere necessariamente da un'altra persona per muoversi in casa o al di fuori dell'abitazione, può utilizzare uno strumento assolutamente controllabile.

Carrozzina pieghevole

Altro modello che può essere preso in considerazione, soprattutto quando si viaggia spesso o si è costretti a posare la propria carrozzina per disabili in virtù di movimenti continui che vengono realizzati, dal punto di vista lavorativo e non solo, è quello della carrozzina pieghevole. Si tratta di un modello tradizionale di carrozzina che, però, viene strutturato in modo da essere ripiegabile su se stesso, senza intasare particolarmente lo spazio. La carrozzina pieghevole può essere utile anche in casa, per non occupare particolarmente spazio in camera, quando ci si adagia a letto.

Carrozzina ultra leggera

Un'evoluzione rispetto al precedente modello è quella delle carrozzine ultraleggere, anche dette carrozzine superleggere. Si tratta di una tipologia di carrozzina per disabili che ha un peso massimo di circa 3 kg, adatto a venire incontro a tutte le esigenze sia di chi è disabile e non potrà muoversi se non con la carrozzina, sia di chi ha necessità di non sovraccaricarsi molto, in termini di peso, per trasportare una persona disabile, soprattutto su scale o in presenza di altri ostacoli che dovranno essere affrontati soltanto prendendo in braccio la persona con la sua carrozzina. Inoltre, si tratta anche di strumenti molto compatti, pieghevoli, resistenti e, in generale, estremamente comodi sotto tutti punti di vista.

Carrozzine verticali

Purtroppo, possono esistere alcuni problemi di disabilità che non si presentano soltanto attraverso la paralisi degli arti inferiori, ma anche attraverso problematiche che riguardano la parte superiore del corpo. Per questo motivo, esistono alcuni modelli di carrozzina e sono pensati in quanto verticali, attraverso un allungamento dello schienale che permette di tenere il busto fermo, soprattutto in casi di paralisi totale del corpo, garantendo un'ottima cura della persona disabile, oltre che assicurando un movimento senza causare alcun tipo di problema dal punto di vista motorio.

Carrozzine pediatriche

Infine, un ultimo tra i modelli di carrozzina che possono essere scelti è quello della carrozzina pediatrica, che viene indicata per i casi di bambini o di piccoli adolescenti che hanno bisogno di un supporto per muoversi. Ovviamente, si tratta di modelli che vengono pensati attraverso dimensioni e peso più ridotti, in modo da permettere il corretto movimento dei più piccoli senza i fastidi che sarebbero determinati da una carrozzina eccessivamente grande e pesante.