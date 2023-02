Aggressione al Da Vinci di Firenze, la solidarietà di Europa Verde Savona alla preside

"A una settimana dai fatti accaduti a Firenze, come rappresentanti di Europa Verde Savona, esprimiamo la nostra solidarietà alla preside Annalisa Savino del Liceo Scientifico da Vinci, ripresa in modo ingiusto e improprio dal Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Infatti, anziché condannare con forza il vile atto squadrista compiuto contro gli studenti inermi del liceo ed elogiare l'immediata presa di posizione della Dirigente scolastica, che si rifà ai principi fondanti della Costituzione, Valditara minaccia provvedimenti, legittimando di fatto l’azione compiuta da Azione Studentesca". Lo afferma Loredana Gallo, coportavoce provinciale di Europa Verde, in una nota riguardo i noti eventi che hanno visto coinvolta la preside dell'istituto fiorentino nei giorni scorsi.

"Per fortuna, la Firenze antifascista la pensa diversamente e il 21 febbraio ha dato vita ad una manifestazione partecipatissima che ha visto studenti, lavoratori e cittadini scendere in piazza per dire chiaramente: fuori il fascismo dalle scuole e dal Paese" aggiunge la Gallo.

Così si è già espresso in una nota Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra: "Ci chiediamo quindi quale sarà il prossimo passo del Ministro Valditara, dopo l'umiliazione come metodo di studio, attaccare dirigenti scolastici che si richiamano alla Costituzione? Esprimo vicinanza e sostegno alla preside Annalisa Savino che ha subito dal ministro un attacco indecente e contro la Costituzione".

La speranza espressa quindi dai vertici savonesi di Europa Verde è che "nella scuola e nella società, nella politica e nelle istituzioni, si confermi l’impegno per una cultura del diritto, della libertà, dello scambio d’idee e della pace".