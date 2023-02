Amministrative Alassio, Lucia Leone in campo: “Una squadra bella e seria, ma il nome del candidato sindaco non c’è ancora”

Alassio, uno dei principali comuni che andrà al voto in provincia di Savona per il rinnovo dell’amministrazione, si prepara alle elezioni 2023.

In merito, Savonanews ha sentito Lucia Leone, candidata alle comunali 2018 con la lista di Enzo Canepa sindaco ed ex assessore al Commercio, Politiche Scolastiche, Servizi Sociali.

“C’è la mia intenzione di candidarmi. Dallo scorso giugno sono tesserata con Fratelli d’Italia, sono in una squadra storica, bella, seria e di rinnovamento, che offre spazio anche a giovani. È una coalizione non politica ma di territorio – spiega Leone -. Noi ci siamo scelti, non siamo stati messi in un contenitore da forse politiche che ci costringono ad andare d’accordo. In questi anni ci siamo confrontati e scelti, superando convinzioni che ci permettono oggi di poter fare ai cittadini solo promesse realizzabili. Il leader, ovvero il candidato sindaco, verrà deciso a breve, fatto quello lasceremo decidere alle persone secondo simpatie, morale, competenze o coerenza. Il consenso della gente ci permetterà di creare una giunta unita, efficiente ed efficace”.

Il candidato sindaco non c’è ancora, quindi. “Arriverà dall’interno di questo gruppo di lavoro, ma ora non c’è ancora un nome”, chiarisce subito.

“Noi non vogliamo andare contro nessuno, ci preme solo dare una visione alassina diversa da quella che è stata fino ad oggi. Ringraziamo per tutto ciò che è stato fatto, per tutte le opere pubbliche. È giusto ringraziare per l’operato svolto dalle persone che si mettono in prima linea sempre per la città, anteponendo l’impegno alla famiglia e alla sfera personale. Questa Amministrazione ha dato ampio spazio alle opere pubbliche. Ottimo, ora però vorremmo concentrarci su altri fronti: sul decoro, sulla pulizia, sulla sicurezza, per esempio. Alassini e turisti chiedono una città che abbia servizi dedicati. La promozione poi è fondamentale per crescere a livello turistico. Consolidare eventi validi – prosegue -, ma riposizionati in house, con le nostre associazioni, i nostri prodotti e con i nostri giovani, che spiace vederli andare via, quando hanno competenze assolutamente spendibili anche qui, dove sono nati e cresciuti. C’è tanto da fare”.

Insomma, una visione di Alassio da “edificare” partendo da ciò che di bello è stato fatto e riadattarlo ai tempi attuali e alle nuove esigenze. “Abbiamo una splendida cornice – evidenzia Leone- , il contenuto sta nelle mani di chi ama veramente questa città. Questa, quindi, la filosofia della nostra campagna elettorale”.

Ma quanto a Lucia Leone? In che ruolo si vedrebbe? “Il mio ruolo non è definito. Per il momento, posso dire che mi piacerebbe portare la mia esperienza professionale nel campo della promozione turistica e lavorare in questo senso – spiega -. Nella nostra squadra ci sono tante persone molto valide, vedremo quale nome uscirà quale candidato sindaco dai tavoli di confronto che organizzeremo in proposito”.

Una città da “rinnovare” quindi, per renderla adatta alle nuove esigenze di un mondo che cambia, partendo da tutto il positivo che è stato fatto in passato. “Abbiamo un tessuto commerciale e turistico ricettivo straordinario, le associazioni sono fondamentali e le persone che le animano sono linfa per questa città, espressione delle necessità di tutte le categorie con una grandissima partecipazione da parte di tutti”.

Non resta che attendere quindi: a giorni uscirà la proposta ufficiale con i nomi di tutta la squadra e si avrà anche più chiarezza in merito ai competitor in corsa per la poltrona da primo cittadino di Alassio.