Tpl Linea: variazioni al servizio di trasporto pubblico per il “Trofeo Laigueglia”

Saranno apportate alcune variazioni al servizio di trasporto pubblico locale di Tpl Linea in occasione della manifestazione ciclistica del “Trofeo di Laigueglia”, programmata per mercoledì 1 marzo, per garantire il regolare svolgimento della competizione sportiva.

Verranno infatti rimodulate le corse dei bus di linea che operano tra Ceriale-Andora e l'entroterra, dalle ore 10.30 alle ore 16.45 circa. Inoltre, a causa della chiusura dell'Aurelia nel tratto compreso tra Laigueglia ed Andora, prevista tra le 14.10 circa e le 16.45 circa, la linea 40 Finale – Andora terminerà il suo itinerario nel centro di Alassio.

Tpl Linea, per agevolare gli spostamenti dei passeggeri, ha predisposto un servizio navetta tra il centro di Alassio e la stazione di Laigueglia, mentre le partenze da Andora previste per le 14.30, 14.55, 15.35, 16.00, 16.25 e 16.55 saranno soppresse.

Una volta concluso l'evento, il servizio tornerà alla normale regolarità.