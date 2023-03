Oggi si corre il Trofeo Laigueglia: tutte le info sulla viabilità

Possibili disagi alla circolazione per mercoledì 1 marzo, in occasione del 60esimo Trofeo Laigueglia.

La partenza da Laigueglia è prevista per le 11 e l’arrivo, sempre nella località rivierasca, per le ore 16.15-16.30 circa. La sospensione della circolazione sarà di circa 30 minuti durante il passaggio della carovana ciclistica in ogni singola località.

Considerato che prima dell’arrivo a Laigueglia è previsto un circuito finale (Laigueglia/Colla Micheri/Andora /Laigueglia) da ripetere quattro volte, la circolazione stradale sulla via Aurelia da Andora a Laigueglia e sulla strada comunale di Colla Micheri sarà interdetta dalle 14.30 alle 16.30 circa.

In gallery la cronotabella.