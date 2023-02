Beni demaniali turistici ricettivi, Bozzano: "Si va verso l'estensione delle concessioni, da 20 a un massimo di 40 anni"

"Il Nautilus di Varazze, come molti altri immobili simili situati su tutto il territorio nazionale, potrà finalmente tornare a essere parte integrante della vita cittadina, passando da essere un onere a diventare una grande opportunità anche per le casse pubbliche", commenta in una nota Alessandro Bozzano, consigliere regionale di Cambiamo!.

"Abbiamo infatti raggiunto un primo grande traguardo verso l’obiettivo di rendere competitivi i beni del patrimonio pubblico: il mio ordine del giorno per ottenere una modifica della durata delle concessioni demaniali per finalità turistico ricettive (beni incamerati appartenenti al Demanio statale), ha ottenuto l’approvazione della Camera grazie all’impegno del gruppo Noi Moderati, che ha portato avanti l’emendamento. L’atto impegna l'esecutivo ad estendere a 40 anni la durata delle concessioni dei beni incamerati dallo Stato, con l’obiettivo di garantire una sostenibilità tra gli investimenti di recupero necessari e il periodo di concessione. A essere interessati saranno bar, ristoranti, strutture ricettive in genere, che per legge sono passati sotto la gestione dei comuni, ma che di fatto necessitano di interventi di restyling troppo importanti per essere ammortizzati dal privato concessionario nei 20 anni di concessione massima ad oggi prevista dalla norma. Il risultato è che tali strutture non trovano privati interessati alla gestione e i Comuni devono occuparsi di beni in decadenza".

"Dopo l’approvazione in Consiglio regionale del mio ordine del giorno, con il quale ho chiesto l’impegno del presidente Giovanni Toti nel sensibilizzare lo Stato su questo aspetto proponendo un aumento da 20 a un massimo di 40 anni della concessione, l'onorevole Ilaria Cavo l’ha ripreso per portarlo in Parlamento. L’atto nel corso della seduta di approvazione del decreto Milleproroghe ha avuto parere favorevole dal Governo ed è stato approvato in aula. Il prossimo passo sarà portare avanti un'iniziativa legislativa da parte del gruppo Noi Moderati, che sarà aperta al sostegno trasversale di tutte quelle forze politiche che hanno a cuore la soluzione dei problemi della Liguria e quindi dell'Italia, per rendere esecutivo l'indirizzo ricevuto dal Parlamento".

"Si arriverà così a una soluzione attesa da tante amministrazioni, che permetterà di trovare privati disposti a investire in strutture che, in caso contrario, resteranno a carico dei comuni viaggiando inesorabilmente verso l’abbandono", conclude Bozzano.