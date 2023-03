Celle, lo stadio Olmo-Ferro potrebbe avere un suo bar: via ad uno studio di fattibilità

Lo stadio Olmo-Ferro di Celle Ligure potrebbe avere un proprio bar.

Dopo anni e anni di attesa e richiesta a più riprese da parte degli spettatori dei match delle giovanili e della prima squadra del Celle-Varazze, con un verbale congiunto sottoscritto lo scorso 23 febbraio la Commissione Paritetica (formata dagli assessori o Delegati allo sport dei due comuni di Celle e Varazze e dai rispettivi dirigenti o responsabili di servizio) ha individuato per l’anno 2023 la necessità di eseguire alcuni lavori di manutenzione straordinaria indispensabili alla corretta funzionalità dell’impianto oltre che la predisposizione di uno studio di fattibilità tecnico economico per la realizzazione di un bar nella palazzina destinata alla ex sede del Varazze Calcio.

Il comune di Celle anticiperà la spesa all’inizio dei lavori da eseguirsi e comunque successivamente la spesa sarà ripartita nella percentuale del 50% a carico di ciascuna amministrazione.

Comunque sia l'amministrazione comunale ha affidato l'incarico professionale per uno studio di fattibilità tecnico-economico per la realizzazione del punto ristoro.