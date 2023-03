Nuovo presidente per il Trincheri di Albenga: è Antonio Bortolaso

Il Trincheri di Albenga ha un nuovo presidente: è il dottor Antonio Bortolaso. Preso atto delle dimissioni da parte del professor Piero Corradi, che ha ricoperto il ruolo dal 2014, Bortolaso è stato votato nel corso della seduta del parlamentino ingauno di martedì 28 febbraio, proposto dal sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, che ha ricordato che “la carica di presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.P.S.P.) ‘Istituto Domenico Trincheri’ è a titolo gratuito, pertanto si tratta di una persona con grandi doti umane, mettendosi a disposizione della comunità con un ruolo di responsabilità non retribuito”.

Dal 2005, il dottor Bortolaso è direttore del Distretto Sanitario albenganese, con ottime valutazioni della Commissione Asl2. Laureatosi con lode in medicina e chirurgia presso l’Università di Genova, si è specializzato in igiene e medicina preventiva per svolgere successivamente la propria attività di medico ad Albenga e presso la Clinica San Michele. Numerosi gli importanti incarichi a lui affidati per Usl (successivamente diventata Asl), tra cui ricordiamo la sua nomina a coordinatore del Distretto n. 6, referente nell’Ambito Sanitario n.1 dell’Usl 2 Savonese della propria Unità Operativa (Medicina di Base, Specialistica e Farmaceutica) e delle altre U.O. del servizio attività distrettuale: U.O. materno infantile e riabilitazione dell’età evolutiva e U.O. anziani e handicappati.

Al dottor Bortolaso, ora anche presidente dell’Istituto Domenico Trincheri, e a tutto i cda del Trincheri sono stati formulati gli auguri di buon lavoro dal sindaco Tomatis e dal Consiglio Comunale di Albenga.

L'Istituzione pubblica di assistenza e beneficienza Istituto Domenico Trincheri fu Bernardino ha origine dalle disposizioni testamentarie del Cav. Notaio Domenico Trincheri di Albenga. Tale Istituzione fu fondata nel 1883 con lo scopo di "dare ricovero e mantenere vecchi e poveri d'ambo i sessi inabili a proficuo lavoro".

L’Istituto Domenico Trincheri oggi è una Residenza Protetta a carattere pubblicistico (Ente Pubblico Locale). Nel rispetto delle volontà dei fondatori e benefattori e in aderenza alle finalità del Decreto Legislativo 207/2001, l'Ente ha come scopi istituzionali quelli di garantire agli anziani un adeguato livello assistenziale, nel pieno rispetto della dignità ed autonomia personale. L'Istituzione oggi mantiene e persegue sempre il medesimo scopo, adeguandolo alle esigenze della società moderna.