Borghetto, attenzione alta al verde pubblico con gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

"Prosegue l’attenzione dell’Amministrazione cittadina al verde pubblico comunale. L’aver conseguito la recente Menzione Speciale per la Sezione Verde Urbano nel prestigioso contesto del MyPlant a Milano (realizzazione del Parco Urbano in loc. Madonna degli Angeli) non è da intendersi come traguardo, ma punto di partenza per crescere e diffondere una maggiore sensibilità ambientale. In questi mesi infatti, stanno proseguendo i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria stabiliti con gli Uffici ed eseguiti per la maggior parte dalla maestranze interne". Lo afferma Paolo Erre, consigliere delegato al Verde Pubblico del Comune di Borghetto Santo Spirito.