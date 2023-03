Albenga, uso consapevole dei social: il 4 marzo l'incontro "Protetti nella Rete"

L’Istituto comprensivo Albenga II ha organizzato per domani, sabato 4 marzo, un incontro informativo sull’uso consapevole dei social network e del web rivolto agli studenti del plesso di scuola secondaria di Leca e aperto anche ai loro genitori.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: "In un mondo sempre più digitale credo sia molto importante “educare” i giovani, ma anche i loro genitori, a un uso consapevole dei social network e della rete. Come ogni strumento, infatti, internet ha potenzialità enormi e positive, permette di accedere rapidamente alle informazioni, alle notizie e durante il periodo del Covid abbiamo capito ancor più quanto possa essere utile per rimanere in contatto con gli altri e comunicare, ma occorre saperlo utilizzare".

"Sul web si possono celare insidie che, specialmente i giovani, devono imparare a riconoscere. Si devono distinguere le informazioni reali dalle fake news, capire che questo mezzo non deve sostituire altri importanti elementi che devono far parte della vita quotidiana che deve trovare un supporto nella rete, una aggiunta, non un’alternativa e, soprattutto, è necessario sapersi difendere da chi, a volte, nascondendosi dietro uno schermo potrebbe non avere buone intenzioni. Questo e molto altro sarà oggetto dell’incontro che si terrà domani all’Ambra", conclude il primo cittadino.

Il programma: ore 8:30 saluti istituzionali; 8:40 premiazione progetto "Pensare, Progettare, Innovare nel digitale" Sostenibilità sociale del divario generazionale e del dialogo tra generazioni; 9.00 "Specchio, servo delle mie brame, raccontami cosa ci sia di reale!", dottor Franco Carola - Psicologo Psicologia del web: effetti sul comportamento di giovani e adulti; 9:45 la Netiquette: pillole di cittadinanza digitale e uso dei social media tramite il progetto nazionale di Educazione Civica Digitale "Il Galateo di Mister Internet"; 10:25 intervallo musicale a cura del Liceo Musicale G. Bruno; 10:40 intervallo; 11:00 "Incontriamoci nel web... ma anche fuori" Equipe Formativa Territoriale Liguria Sofia Afflisio - Giovanni Dodero; 11:30 "Metamorfosi: storie di cambiamento, di vita e di passaggio." Intermezzo teatrale - Alessandra Munerol; 11:55 Profili di responsabilità connessi all'uso improprio dei social Walter Crescentini - comandante carabinieri Albenga; 12:30 conclusione e saluti.