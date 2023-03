Il ruolo delle emozioni nei processi cognitivi e nello sviluppo dell'autostima: la conferenza a Finale

Proseguono gli incontri dell'associazione "Rete Genitori Lettere Volanti Aps" che da anni si occupa dei disturbi specifici dell'apprendimento e sostiene i ragazzi con dsa e le famiglie.

Questa sera, venerdì 3 marzo, per il ciclo di conferenze: "Ripassiamo la dislessia", sarà, alle ore 21 presso la Sala Gallesio di via Pertica a Finale, la dottoressa Caviglia, psicologa specializzata in diagnosi ed intervento sui Disturbi del Neurosviluppo, a presentare un'interessante conferenza dal titolo "Emozioni e Apprendimento".

L'intervento illustrerà il rapporto esistente tra emozioni e processi cognitivi e l'incidenza di questo sullo sviluppo dell'autostima. L'incontro fa parte del ciclo: "ripassiamo la dislessia", e come sempre la conferenza è aperta a tutti con ingresso libero.