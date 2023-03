"Un caffè per le donne": l'assessore regionale Ferro fa tappa a Savona, presente una "delegazione rosa" di Tpl Linea

In occasione della festa della donna l’assessore alle Pari Opportunità di Regione Liguria Simona Ferro sarà anche quest’anno nelle piazze principali dei quattro capoluoghi liguri con la seconda edizione di “Un caffè per le donne”.

L’idea è quella di incontrarsi davanti a una tazzina di caffè per ascoltare e dialogare con le donne sui principali temi legati all’attualità e alle sfide future che attendono il mondo femminile.

L'appuntamento è fissato per lunedì 6 marzo alle ore 16 al bar Besio dal 1860 di piazza Mameli a Savona.

All'evento prenderà parte anche Tpl Linea con una “rappresentanza rosa”. L'obiettivo? Testimoniare l’azione dell’azienda di trasporto pubblico sul fronte della sensibilizzazione rivolta all’utenza del savonese contro la violenza di genere sia a livello fisico quanto psichico.

“La Giornata Internazionale della Donna rappresenta un momento di riflessione e consapevolezza sul problema ed è importante ribadire l’attenzione costante e quotidiane nel tutelare e valorizzare le donne nella crescita culturale, sociale, economica e politica” affermano la presidente Tpl Linea Simona Sacone e l’amministratore delegato Giovanni Ferrari Barusso.

“Siamo quindi felici di partecipare all’iniziativa della Regione per l’8 Marzo: Tpl Linea promuove ogni anno la campagna “Qui non c’è posto per la violenza”, con l’azienda di trasporto savonese parte attiva nel ricordo delle vittime di maltrattamenti, abusi e femminicidi”.

“E proseguiremo ancora sulle attività indirizzate al contrasto di ogni forma di aggressione, discriminazione e/o atto violento, in quanto crediamo che sia essenziale l’impegno diretto di una azienda pubblica come Tpl Linea” concludono Sacone e Ferrari Barusso. In piazza Mameli sarà presente un autobus con l’ormai noto seggiolino rosso, simbolo della lotta alla violenza contro le donne.