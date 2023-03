Carcare 2023, Simone Ziglioli e Daniela Lagasio scendono in campo al fianco di Rodolfo Mirri

Svelati altri due nomi dei candidati consiglieri che scenderanno in campo per la lista “Cambia Carcare”, guidata da Rodolfo Mirri, alle prossime elezioni amministrative. Si tratta di Simone Ziglioli e Daniela Lagasio.

Continuità e rinnovamento sono quindi le parole chiave del gruppo che, oltre all’attuale consigliere comunale di minoranza Lagasio, proporrà undici volti nuovi: “La squadra sarà composta da 12 persone oltre il candidato sindaco, al momento abbiamo 20 nomi tra cui scegliere, stiamo valutando quali sono i più adatti per il nostro progetto e soprattutto coloro che hanno le giuste competenze per governare”, commenta Mirri che un mese fa ha annunciato la sua candidatura e presentato il primo membro della sua squadra, ovvero l’imprenditore Massimo Marini.

A lui, come detto, si uniranno Daniela Lagasio e Simone Ziglioli, per quest’ultimo si tratta della prima esperienza in campo amministrativo, anche se è un molto volto conosciuto a livello politico sul territorio. Ziglioli, infatti, da tre anni coordina il Pd in Valbormida e da un anno nella segreteria provinciale del partito. “Ho accettato di candidarmi come consigliere comunale in quanto credo che Carcare sia un paese con tante potenzialità inespresse. Vivo qui da 11 anni, qui ho scelto di comprare casa e far crescere i miei due figli, quindi auspico che venga valorizzato come merita”, ha dichiarato il dem che di lavoro fa il progettista sociale e ha 45 anni.



Quanto la politica influenzerà la lista? “È ovvio che non rinneghiamo le nostre appartenenze al Partito democratico e i nostri valori – dice Ziglioli – ma si tratta di una lista civica che nulla ha a che vedere con i partiti”.



Il candidato poi ringrazia Mirri per essersi messo in gioco: “Ritengo sia la persona giusta per avviare un cambiamento per Carcare – afferma -, in quanto ha la competenza e la preparazione giusta per metterlo in atto in modo concreto. Mi ha convinto perchè punta su una visione di sviluppo e di cambiamento, puntando fortemente su una squadra ricca di competenze e professionalità”.



“Credo – prosegue Ziglioli – che la scelta per i carcaresi a queste elezioni amministrative sia una scelta semplice: da una parte c’è chi predica la continuità, proponendo chi ha amministrato Carcare in questi anni. dall’altra c’è un progetto nuovo con un candidato sindaco che conosce benissimo le questioni del paese, che insieme a una squadra preparata propone un modello di cambiamento e valorizzazione di Carcare diverso da quello precedente”.

Tra i temi più importanti da affrontare, secondo Ziglioli, “la cura del paese, sia per quanto riguarda la pulizia che l’arredo urbano, ma soprattutto l’implementazione dei servizi alla persona, alle famiglie e agli anziani. Un paese carente di servizi non può essere vivibile e attrattivo” evidenzia e poi aggiunge: “La buona amministrazione ha il dovere di migliorare il benessere della comunità e in questi anni, a mio parere, questo è mancato”. Tra i progetti anche la “collaborazione tra pubblico, privato e terzo settore” e “la promozione di uno sviluppo sostenibile, attraverso, ad esempio, le comunità energetiche che possono portare, oltre ai benefici ambientali, benefici economici, sul costo dell’energia, a cittadini imprese e commercio”.

Ziglioli poi si congratula con il lavoro svolto dal “Impegno per Carcare”, di cui Mirri è capogruppo, in questi anni di opposizione: “Hanno fatto un lavoro importante, che non era semplice”, dice complimentandosi anche con la compagna di squadra Lagasio che ha deciso di continuare quest’avventura.



Daniela Lagasio, 71 anni e medico di medicina generale in pensione, da diversi anni si dedica alla vita amministrativa, è stata anche consigliere comunale con il sindaco Tealdi: “Ho deciso di continuare perché credo in questo progetto e ritengo che Mirri sia la persona più adatta a guidare il nostro gruppo e il paese, in quanto è sempre stato sul pezzo e ha una grande esperienza, è stato anche consigliere provinciale”, ricorda.



Secondo Lagasio, è importante intervenire soprattutto per ampliare i servizi sociali e sanitari: “Bisogna continuare la lotta per l’ospedale San Giuseppe – dice insieme a Mirri – Carcare è il secondo comune della valbormida e deve pretendere un peso più importante, dobbiamo farci sentire per difendere questa struttura di fondamentale importanza per il territorio”.



E poi non manca una critica all’amministrazione De Vecchi: “Ci siamo impegnati tanto, ma troppe volte, se non sempre, siamo rimasti inascoltati. Questo Comune ha grossi problemi di bilancio, vedremo cosa accadrà a breve quando verrà approvato il bilancio consultivo”.