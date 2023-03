Finale la "Davide del tennis" supera le "Golia d'Italia": consegnati al circolo locale i riconoscimenti nazionali (FOTO e VIDEO)

Uno dei punti più alti nella sua storia agonistica celebrato stamani nella struttura che il Comune di Finale ha acquisito negli ultimi anni dalla Regione avviando una consistente opera di restyling, dove i vertici della Federazione Italiana Tennis e Padel hanno consegnato le due targhe per il primo posto al Torneo FIT 2022 e per il gradino più alto sul podio nella categoria Standard School del Grand Prix Scuole Tennis 2022 e terzo classificato assoluto.

"Questa targa per noi ha un valore immenso, gareggiamo con circoli che sono città con un bacino d'utenza enorme e la possibilità di selezionare giocatori molto più ampia, non come in una cittadina quale Finale Ligure. Per noi è quindi un motivo di grande orgoglio al quale aggiungere il fatto che tutti i ragazzi arrivati al vertice delle nostre squadra sono tutti prodotti del nostro vivaio" ha sottolineato il presidente Davide Gramaticopolo.

Un successo costruito negli anni "grazie al maestro Dioniso Poggi e a tutto il suo staff", al quale Gramaticopolo e anche gli altri vertici del tennis nazionale presenti hanno riconosciuto all'unanimità grandi capacità come quella di aver saputo "rivoluzionare il circolo nella crescita dei ragazzi" attraendo ragazzi non solo da tutta la provincia savonese ma anche da altre limitrofe, fino addirittura al Basso Piemonte. "Parliamo di un ragazzo che quando è arrivato non era ancora un maestro affermato ma con una voglia di curare tutti i nostri ragazzi rimasta negli anni, creando uno staff di professionisti che operano qui" ha aggiunto Gramaticopolo.

A garanzia del lavoro svolto pareri tutt'altro che banali, quelli del team manager della Nazionale di Coppa Davis Michelangelo Dell'Edera e del consigliere federale Pierangelo Frigerio. Se per il primo la scuola finalese è stata in grado di assorbire alla perfezione le linee guida federali diventandone un esempio pratico "in un momento in cui il sistema italiano è preso d'esempio a livello internazionale, mettendo al centro della sua progettualità i bambini", il secondo ha affermato la volontà di sfruttare la piccola realtà finalese quale esempio di come "non siano le strutture che fanno la differenza, ma gli uomini".

Insomma, una "realtà che arricchisce sempre più i nostri giovani, con merito dei maestri, dei ragazzi che ci lavorano e delle famiglie", come l'hanno definita il vicesindaco finalese Andrea Guzzi e l'assessore allo Sport Massimo Rescigno, ricordando gli investimenti sull'impianto di Finalpia dove di recente sono stati costruiti nuovi spogliatoi e una palestra dedicata agli allenamenti.

Il tutto in uno spazio "tale per cui non è possibile aumentare i campi come sarebbe oggi necessario" conclude il presidente Gramaticopolo, ricordando gli "accordi con società vicine affinché tutti i nostri ragazzi possano allenarsi al meglio", ma dove le competenze hanno fatto la differenza.