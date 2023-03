Finalborgo, spazio alla musica a Palazzo Ricci: l'11 marzo con la conferenza del professor Leoni

Sabato 11 marzo alle ore 16,30 a Palazzo Ricci in Finalborgo si terrà una conferenza con audizioni musicali organizzata dalla Sezione Musicale di Conservazione della Biblioteca Mediateca Finalese dal titolo “Il profeta e il burattinaio: John Cage, Mike Bongiorno e Lascia o raddoppia”.

Relatore sarà Stefano A.E. Leoni, musicologo e già docente presso il Conservatorio di Torino, Università di Torino e Urbino, che così introduce l’argomento: “Nessuna arte ha senso se non si confronta direttamente con l’oggetto quotidiano, se non ha il coraggio di entrare essa stessa nella quotidianità. Cage è il primo che accetta il rischio potenzialmente catastrofico di considerare la quotidianità televisiva come un ready made. E l’unico modo per farlo è fare arte dentro la TV. La partecipazione del compositore americano al quiz televisivo propone un interessante rapporto tra questi e un ineffabile Mike Bongiorno”.

L’ingresso è libero.