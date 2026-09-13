Il finto tecnico del gas, l'sms della banca, la telefonata sul nipote nei guai: a Finale i carabinieri spiegano come difendersi

Il finto tecnico dell'acqua o del gas, la telefonata allarmata su un familiare nei guai, il falso ufficiale con tanto di tesserino, il contratto firmato sull'uscio di casa, l'sms che sembra arrivare dalla banca. Sono i casi concreti registrati sul territorio da cui partirà il laboratorio antitruffa in programma martedì 15 settembre, dalle 10 alle 12, nella Sala Gallesio della sede comunale di via Pertica 24.

L'incontro rientra nel progetto "Un Ponte tra Generazioni" e si svolge in collaborazione con il Comune di Finale Ligure. A condurlo saranno i rappresentanti dell'Arma: il maggiore Walter Crescentini, comandante della Compagnia carabinieri di Albenga, e il maresciallo capo Davide Borca, della Stazione carabinieri di Finale Ligure. Presente anche la vicesindaco Maura Firpo.

Ampio spazio sarà dedicato alle truffe online e tramite smartphone, quelle cresciute di più negli ultimi anni. Ma l'impostazione del laboratorio è volutamente pratica: poche regole chiare, ripetute e discusse insieme. Non aprire a chi non è stato annunciato, chiedere sempre un documento, non decidere mai di fretta, richiamare un numero che si conosce prima di credere a una telefonata, non consegnare denaro o gioielli a chi si presenta alla porta. Perché i truffatori hanno bisogno di due cose, la fretta e il silenzio, ed è proprio la richiesta di entrambe il segnale più chiaro dell'inganno.

Una parte dell'incontro riguarderà chi è già stato raggirato: come sporgere denuncia, quali documenti conservare, a chi rivolgersi per l'assistenza. Non è richiesta alcuna competenza tecnica e sono benvenuti anche i familiari.

La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria perché i posti in sala sono limitati. Ci si iscrive online sui siti di Assoutenti Liguria (www.assoutenti.liguria.it) e Adoc Liguria (adocliguria.com), dove è disponibile anche il calendario completo delle iniziative.

"Un Ponte tra Generazioni" è promosso da Adoc Liguria e Assoutenti Liguria nell'ambito del progetto "Ben...Essere in Liguria", con capofila Auser Liguria, finanziato da Regione Liguria con le risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso l'articolo 72 del decreto legislativo 117/2017. Si articola in due attività: i laboratori antitruffa con l'Arma dei carabinieri e i corsi di alfabetizzazione digitale con i tutor, che si tengono in piccoli gruppi nelle sedi delle associazioni di tutta la Liguria.