Savona, arrivati i basoli mancanti in via Astengo. Assessore Parodi: "A breve la riapertura del tratto"

Sono arrivati i basoli mancanti e da oggi sono scattati gli interventi di sistemazione di via Astengo a Savona.

Dopo più di un anno quindi a breve potrebbe riaprire la via nella quale durante gli scavi effettuati dalla ditta che si occupa di posizionare la fibra nell'ottobre del 2021 era venuta alla luce la storica pavimentazione.

A seguito di accordi fra il Comune ed il Responsabile Tutela Architettonica della Sopraintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona era stato determinato il ripristino definitivo dell'area nel tratto di Via Astengo compreso fra Via Niella e Corso Italia.

Dallo scorso 19 ottobre 2022 l'area era stata transennata ed è presente un divieto di sosta e di transito nel tratto. Gli interventi però dovevano concludersi a novembre ma alcuni basoli mancanti e il reperimento di quelli sostitutivi, che dovevano essere approvati dalla Soprintendenza stanno facendo slittare il fine lavori.

"Sono iniziati i lavori e nel giro di qualche giorno dovrebbero concludersi così da veder sistemata la via - ha detto l'assessore ai lavoru pubblici Lionello Parodi - ora definiremo i progetti delle aree pedonali e per ora siamo intervenuti in via Ratti con la sistemazione delle buche. Se sono presenti altri basoli? Bisogna fare uno studio, potrebbero esserci anche in via Mistrangelo".