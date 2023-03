Deleghe in Provincia, tutto pronto per il rimpasto. Non ci sta l'Alleanza Verdi Sinistra: "Sempre rifiutato la logica delle larghe intese con il centrodestra"

È questione di ore per la riconsegna delle deleghe ai consiglieri provinciali, ma l'alleanza Verdi Sinistra Italiana e la consigliere, vicesindaco di Quiliano Nadia Ottonello, hanno deciso di declinare.

Il presidente Pierangelo Olivieri era stato rieletto grazie all'appoggio degli amministratori di Cambiamo e del centrosinistra (su tutti la maggioranza del comune di Savona) ma non di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia che avevano sostenuto il sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa.

Da lì la decisione di Olivieri di rivedere le deleghe in mano agli amministratori della sua maggioranza di centrodestra, i consiglieri Roberto Molinaro (che era anche il vicepresidente), Franca Giannotta (Fratelli d'Italia, assessore Alassio) e Alessandro Navone (Lega, vicesindaco Garlenda) ed assegnarle al consigliere del Pd Massimo Niero (neo vicepresidente, sindaco di Cisano sul Neva), Marisa Ghersi (Pd, consigliere Savona) e Maria Adele Taramasso (Azione, consigliere Savona). Sarebbero confermati Sara Brizzo (Cambiamo, assessore Albisola), Enrica Rocca (Cambiamo, assessore Loano) e Paolo Lambertini (sindaco Cairo Montenotte).

Proprio nella giornata di ieri si sarebbe svolto un incontro con al centro proprio il rimpasto legato alle deleghe.

"Alleanza Verdi Sinistra non è interessata ad ottenere deleghe dal presidente della Provincia Pierangelo Olivieri. Abbiamo sempre rifiutato la logica delle larghe intese con il centrodestra. Con la consigliera provinciale Nadia Ottonello siamo pronti a lavorare sui temi nell'interesse dei cittadini, valutando i singoli provvedimenti - dicono Walter Sparso, coordinatore provinciale Sinistra Italiana, Roberto Delfino e Loredana Gallo, Co-portavoce Europa Verde Savona - Non possiamo essere soddisfatti del percorso politico con cui siamo arrivati alle elezioni, nè dell'assenza di un tavolo politico che avrebbe potuto favorire la costruzione di un'alternativa progressista".

"Abbiamo intenzione di lavorare a partire da oggi per provare ad unire i tanti amministratori del territorio che non hanno nulla a che spartire con la forza politica del Presidente della Regione Giovanni Toti -continuano - Crediamo che sia utile svolgere questo lavoro di ricucitura per non farci trovare nuovamente impreparati in occasione della prossima scadenza elettorale che auspichiamo possa far esprimere i cittadini savonesi e non solo gli eletti dei comuni della provincia. Speriamo che il nuovo corso del Partito Democratico con l’elezione delle Segretaria Elly Schlein, possa rappresentare un cambio di rotta verso un'unione delle forze progressiste a tutti i livelli. Dal nazionale al locale".