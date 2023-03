Provincia, la Lega mette alle strette il presidente Olivieri: 6 interrogazioni sui "temi caldi" che riguardano l'ente

Non sembrano finire le critiche alla nuova maggioranza formatasi in Provincia dopo la rielezione di Pierangelo Olivieri alla guida di Palazzo Nervi col sostegno, oltre a quello "naturale" del partito di Giovanni Toti di cui lo stesso sindaco di Calizzano è esponente, di Partito Democratico e Terzo Polo.

Poche ore fa il netto no all'assegnazione di eventuali deleghe derivanti da "larghe intese" arrivato dall'assessore di Quiliano, nonché consigliere provinciale, Nadia Ottonello (leggi QUI), è la Lega, che poco meno di due mesi fa presentò il sindaco di Borghettto Santo Spirito Giancarlo Canepa quale candidato alla presidenza, a tentare di mettere con le spalle al muro la nuova maggioranza consiliare.

E lo fa con una serie di diverse interrogazioni sui principali temi di interesse provinciale fatte protocollare in meno di ventiquattr'ore dal gruppo rappresentato dai consiglieri Roberto Molinaro, già vice presidente di Olivieri fino ad alcune settimane fa, e Alessandro Navone, da discutersi nella prossima seduta del parlamentino provinciale.

“A seguito dell’elezione del presidente della Provincia, lo scorso 9 gennaio, tolta la nomina di Massimo Niero quale vicepresidente dell’ente, tra l’altro avvenuta con sorprendente velocità, le attività istituzionali dell’ente di sono praticamente paralizzate” spiegano i due esponenti del Carroccio.

Segnatamente, le questioni sollevate sono quelle relative all'iter di affidamento in-house del servizio di trasporto pubblico a Tpl Linea, lo stato di avanzamento delle pratiche per il passaggio all'Ato unico dei rifiuti per l'ambito provinciale (esclusi Savona e tre Comuni compresi nell'area imperiese), la gestione del servizio idrico integrato provinciale, la gestione della corsa ciclistica in rosa che tanto ha fatto discutere nelle scorse ore e quella sulla carenza di spazi all’Istituto Falcone di Loano "che sarà la più delicata".

“Capiamo la difficoltà del presidente nel dover trattare con la nuova maggioranza, ma queste tematiche necessitano di attenzione immediata, da qui la necessità di presentare le interrogazioni utili a capire come si intenda procedere” chiosano Molinaro e Navone.