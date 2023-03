Rivalità amorosa sfocia in aggressione: 20enne identificato dai carabinieri

Si sono incrociati nei primi giorni dello scorso febbraio alla stazione ferroviaria di Savona, un 20enne di Cairo Montenotte originario del Marocco e un coetaneo nato in Romania residente della provincia d’Imperia. Tra loro, una rivalità di lunga data riconducibile a una ex fidanzata in comune, una ragazza italiana della Val Bormida che, anche se non frequenta più nessuno dei due, sta ancora a cuore ad almeno uno di loro. Il giovane dell’est Europa, infatti, ha aggredito il coetaneo con calci e pugni non appena lo ha riconosciuto.

Il magrebino, una volta riuscito a sottrarsi alla furia del suo aggressore, si è rivolto ai carabinieri di Cairo Montenotte per sporgere querela ma, poco dopo, nella stessa giornata, è stato raggiunto nuovamente dal rivale che lo ha affrontato a bordo di un mezzo pubblico nei pressi della stazione ferroviaria di San Giuseppe.

Nel secondo scontro le cose sono andate ancora peggio per la vittima, che ha riportato ferite giudicate guaribili dall’Ospedale San Martino di Genova in 60 giorni e che hanno trasformato i fatti in un reato aggravato e procedibile d’ufficio.

A seguito degli accertamenti dei carabinieri di Cairo, l’aggressore, già gravato da precedenti penali, è stato compiutamente identificato e, a suo carico, è stata richiesta l’emissione di una misura cautelare.