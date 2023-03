La pesca di mare sbarca in Val Bormida: i pescatori nolesi in soccorso del lago di Romana (FOTO e VIDEO)

Anche in Val Bormida sbarca la pesca con la sciabica. E non è un abbaglio.

I pescatori nolesi, che in questi mesi collaborando con l'Università di Genova stanno effettuando delle pesche di sperimentazione per studiare i cambiamenti legati a questa tradizionale tecnica di pesca, sono andati in soccorso dei gestori del lago di località Romana, nel territorio comunale di Bormida, dove si pratica la pesca facilitata per un'operazione molto particolare e delicata.