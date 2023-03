50 anni di Protezione Civile a Laigueglia, il sindaco: “Traguardo che onora tutta la comunità”

Marzo 2023 vede un anniversario importante per Laigueglia: 50 anni della costituzione della squadra di pronto intervento per lo spegnimento di incendi boschivi della sezione locale di Protezione Civile, istituita durante l’Amministrazione del sindaco dottor Giuseppe Giuliano nel 1973.

SI festeggia quindi a Laigueglia: “Un traguardo che onora e riempie di orgoglio tutta la comunità - ha commentato il sindaco Roberto Sasso del Verme -. Tutte le parole dette col cuore non saranno mai sufficienti per ringraziare uomini e donne che in questi 50 anni hanno volontariamente dedicato parte della loro vita a prestare la loro preziosissima opera”.

Nel corso degli anni la capacità di intervento della squadra è stata potenziata, anche sotto l’aspetto operativo, grazie alla dotazione di mezzi acquistati dal Comune.

“Doveroso tributare elogi calorosi ai fondatori e a tutti coloro che negli anni (e alcuni di loro tuttora) si sono adoperati senza risparmiarsi per il bene di Laigueglia e del territorio: numerosi, infatti, gli interventi di spegnimento effettuati sul territorio della provincia di Savona, non da ultimo, l’intervento per estinguere l’incendio divampato nel settembre 2022 sulle colline laiguegliesi”, ha proseguito il sindaco.

“Con orgoglio ricordo il momento in cui, nel 2022, il Comune ha voluto attribuire una targa in segno di ringraziamento e riconoscimento dell’opera svolta ad Antonio (Tonino) Stalla, storico e instancabile membro della Squadra”, ha concluso Sasso del Verme.