Cambio di guardia alla guida del Soccorso Alpino Ligure: il testimone passa a Roberto Canese

E, dunque, la palla ora passa a Canese, 59 anni, capostazione alla Spezia, nel Soccorso alpino dal 2012: «Incarico di fiducia, ma anche di responsabilità - dice il nuovo presidente che resterà in carica fino al 31 dicembre 2024 -. Negli ultimi anni è stato fatto un ottimo lavoro da parte di Masella. Sarà mia cura portare avanti i progetti avviati e cercare di crearne di nuovi sempre nel solco che è stato tracciato dallo stesso Masella dal 2016 quando aveva preso in mano le redini del nostro corpo regionale dopo un commissariamento».

Fabrizio Masella conferma comunque il suo legame con la Liguria: «Roberto Canese sa che sarà sempre a disposizione se avrà bisogno - dice -. Sono certo che farà un ottimo lavoro. È una persona seria, preparata. Nella sua esperienza nel Soccorso alpino ha acquisito competenze importanti. Per quello che mi riguarda vorrei ringraziare tutti i nostri tecnici, presenze fondamentali e naturalmente tutti gli enti, tra cui la Regione con cui abbiamo collaborato in maniera ottima. Siamo cresciuti in questi anni, siamo diventati un punto di riferimento per le persone. Sono certo che arriveranno altri passi avanti grazie alla disponibilità e alla professionalità di tutti».