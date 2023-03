Ecocardiografo per Albenga, Rapa: "Nel weekend raccolti 1.470 euro. Ora attendiamo dalle associazioni le donazioni promesse"

Il banchetto organizzato dal comitato #senzaprontosoccorsosimuore per raccogliere fondi da destinare all’acquisto di un ecocardiografo per l’ospedale Santa Maria di Misericordia torna mercoledì 15 marzo sul mercato di Albenga, in zona Istituto Trincheri, angolo viale Liguria-via Carloforte dalle 9 alle 12.30, dopo le giornate di raccolta in Largo Doria ad Albenga in occasione della Fiera dell’Ourtdoor, che hanno dato un suo piccolo ma importante contributo: 1.467,07 euro raccolti nella giornata di sabato 11 e nella mattina di domenica 12 marzo.

“Siamo contenti del risultato, anche se l’affluenza non è stata particolarmente significativa. La cifra raccolta è abbastanza buona però, grazie alla generosità di alcuni albenganesi – commenta Gino Rapa, membro del comitato #senzaprontosoccorsosimuore -. Nella giornata di ieri siamo inoltre stati onorati dalla visita del vescovo monsignor Borghetti, che si è anche fatto fotografare con noi”.

“Rassicuriamo che l’ecocardiografo verrà acquistato dalla Croce Bianca e rimarrà di sua proprietà, ma verrà dato in comodato d’uso gratuito all’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga. Restiamo inoltre in attesa di donazioni promesse da alcune associazioni del territorio che, intervenute a una riunione del comitato, avevano assicurato un loro intervento ancora non pervenuto”, chiosa Rapa.

Prosegue quindi la raccolta fondi per dotare il reparto di cardiologia dell'Ospedale di Albenga di un ecocardiografo. L'iniziativa, sostenuta dal comitato #senzaprontosoccorsosimuore, è nata per rispondere a una esigenza manifestata dal Primario del reparto dottor Shahram Moshiri e dai suoi collaboratori: “Un ecocardiografo dedicato espressamente all'Ospedale Santa Maria di Misericordia eviterebbe trasferimenti e viaggi non sempre rapidi e agevoli dal comprensorio albenganese all'ospedale di Pietra Ligure e consentirebbe di ridurre in modo importante i tempi di attesa per un esame spesso urgente ed essenziale”.

Gerolamo Calleri, consigliere comunale di minoranza, e Riccardo Tomatis, sindaco di Albenga, si sono fatti portavoce di questa richiesta, a dimostrazione che, quando c'è la volontà, di fronte al bene pubblico, è possibile e giusto accantonare le divergenze politiche.

Lo scorso 28 febbraio, nel corso del Consiglio Comunale, in seguito a una mozione a firma dei consiglieri Porro, Calleri e Ciangherotti ad oggetto “Acquisto ecocardiografo per l'ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga", si è inoltre concordato l’impegno del sindaco Riccardo Tomatis a sensibilizzare i consigli comunali del distretto sociosanitario, della Provincia e della Regione in merito alla raccolta fondi lanciata per l’acquisto dell’ecocardiografo per il nosocomio ingauno.