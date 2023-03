Savona, in Duomo l'ultimo commosso saluto a Fabrizio Manitto: "Sarai sempre nei nostri cuori"

Parenti, amici, compagni nelle squadre di calcio dove ha giocato, i colleghi della Compagnia Unica Lavoratori Portuali di Savona, hanno voluto salutarlo per l'ultima volta.

Questa mattina in Duomo in tanti si sono stretti nel cordoglio per il funerale di Fabrizio Manitto, che prematuramente all'età di 29 anni, è scomparso venerdì scorso a seguito di un incidente stradale avvenuto in via Scotto.

"Fabrizio hai caricato e scaricato molte navi, ora la tua nave della vita sta partendo, gli auguriamo vento favorevole e mare calmo" ha detto il parroco Don Piero Giacosa che ha voluto ricordare che "oggi non siamo qua per la morte di Fabrizio ma per ricordare quanto di bello ha fatto in vita".

"Sono stato al tuo fianco ogni giorno quando hai terminato i tuoi studi, ti ho appoggiato ad entrare nella Compagnia Portuale, sembrava il posto di lavoro fatto per te e nonostante le difficoltà eri sempre pronto a rispondere alla chiamata - uno dei ricordi in chiesa - Dopo anni avevi raggiunto il tuo obiettivo. Ti ho amato immensamente perchè sei stato un figlio meraviglioso. Da lassù il tuo sorriso splenderà. Sarai sempre nei nostri cuori. Ciao amore mio".

"Sei stato il mio punto di riferimento e la persona che stimavo di più. Ti porterò sempre nel cuore e cercherò di farti vivere in me. Porterò sempre questa ferita aperta. Ti amo Fabri, ti prego parla con il nonno anche per me" ha detto la sorella Chiara.

"Fabri era leale, fedele, corretto e premuroso. Se lo chiamavi lui c'era sempre, metteva la famiglia, gli amici, il lavoro davanti a tutti. Ti prometto che ci prenderemo cura della nostra famiglia, della tua, gli amici. Farò sempre il tuo nome e parlerò sempre di te ovviamente con il sorriso" ha continuato un amico.

Il giovane in sella al suo scooter era diretto verso l'Aurelia quando percorrendo la via ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi sull'asfalto. Purtroppo all'arrivo dei militi della Croce Bianca e dell'automedica del 118 non c'era già più nulla da fare, i soccorsi non avevano potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto erano poi intervenute la polizia stradale e la polizia locale per i rilievi del caso.