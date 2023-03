Gli apicoltori del Finalese condividono buone pratiche per la sostenibilità con un disciplinare

Domani, martedì 14 marzo, presso la Sala Consiliare del Comune di Rialto alle 20:45, si terrà un importante incontro per gli apicoltori della valle di Calice Ligure, Rialto e del Finalese in generale.

L'evento è organizzato dal progetto Sfuso Diffuso in un'ottica di valorizzazione delle realtà commerciali e hobbistiche legate all'allevamento di api e alla produzione di miele. Durante di esso verrà infatti presentato il progetto di Sfuso Diffuso per una rete di apicoltrici e apicoltori sostenibili rinsaldando un rapporto fatto di conoscenza, dialogo e scambio reciproco di consigli e saperi, condividendo lo strumento principale di Sfuso Diffuso per l'apicoltura: un disciplinare per l'apicoltore sostenibile.

Il documento si pone come strumento per la costruzione di una squadra che collabori all’adozione e al potenziamento di buone pratiche per l’ambiente e al miglioramento del livello di sostenibilità della comunità, per il raggiungimento di un fine comune: la valorizzazione del territorio in ottica di eco sostenibilità, sociale e ambientale.

L'incontro prosegue l'intento del progetto, iniziato due anni fa, di condividere il mondo dell'apicoltura e del valore ambientale degli insetti impollinatori attraverso conferenze sulla biologia delle api, sui prodotti dell'alveare, laboratori sui fiori melliferi e incontri specifici per apicoltori locali.

La serata sarà a partecipazione libera e gratuita confermando la propria presenza scrivendo o chiamando al 3406354018 (Pietro Rosso).