Cengio, 95 bambini in due giorni: un successo la 41° edizione dei laboratori creativi

41° edizione dei laboratori creativi per bambini a Cengio: un successo. "E' stata una due giorni creativa, Palazzo Rosso ha accolto 95 bambini che hanno realizzato oggetti unici, utilizzando la fantasia, colori e tanti sorrisi", commenta in una nota l'associazione "Un Sorriso per Tutti" ODV.

"Immersi nella fiaba, con il viso colorato da supereroi e principesse. Il grembiule per la mamma, l'orologio a cucù per il papà, la corona delle principesse, i coniglietti, gli alberi a bottoni, cartoline con le dediche, braccialetti e tanti sogni. La creatività non ha limiti e i bambini hanno creato con le loro mani, con la loro fantasia in compagnia di altri bambini".

"Per noi dell'associazione è importante l'aggregazione e la socializzazione. Un'alchimia che coinvolge anche i più piccoli in attività manuali, semplici da realizzare e da riporre poi, in quelle mensole della propria cameretta e ricordare con un sorriso. Ci sono tantissime persone da ringraziare, l'abbraccio più caloroso va a tutti i bambini che indossano quel sorriso, che è anche il più prezioso da ricevere. Un sorriso non si vende, non si compra... Si regala! Arrivederci alla 42esima edizione", concludono dall'associazione "Un Sorriso per Tutti" ODV.