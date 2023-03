Cairo aderisce alla Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo: il 2 aprile una passeggiata in blu nel centro storico

Cairo Montenotte aderisce alla Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo con una passeggiata nel centro storico.

L'appuntamento è fissato per il prossimo 2 aprile: ritrovo alle ore 10 presso Porta Soprana, camminata lungo via Roma e arrivo in piazza della Vittoria. Si invita i partecipanti ad indossare qualcosa di blu.

L'obiettivo è promuovere la consapevolezza sull'autismo, nonché creare una comunità inclusiva e accogliente per le persone che vivono questa situazione.

L'autismo è una condizione neurologica che colpisce il sistema nervoso, influenzando il comportamento, la comunicazione e le interazioni sociali. Nonostante sia sempre più diffuso, ci sono ancora molti pregiudizi e stigmatizzazioni legate a questo disturbo.