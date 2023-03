Le fiabe di Daniela Gazzano prendono vita: il 17 marzo la presentazione del progetto a Calizzano

"Partecipa anche tu ai laboratori gratuiti per costruire un mondo fantastico tratto dalle meravigliose fiabe di Daniela Gazzano. Insieme partiremo per un'avventura che ci porterà a realizzare un incredibile spettacolo".

Con questo incipit, venerdì 17 marzo, alle ore 17, presso il salone Verdi a Calizzano, si terrà la presentazione del progetto "Le storie magiche della Radura Incantata".

All'evento prenderanno parte Luigi Ferraro (Amici di Daniela APS), l'assessore alla cultura e vice sindaco del comune di Calizzano Nicola Bianco e l'attrice, nonché tutor dei laboratori di teatro per tutte le età, Adelaide Palmieri.

"Con l'assessorato alla cultura e alla promozione del paese, che fa capo al vice sindaco Nicola Bianco, stiamo lavorando, in collaborazione con le associazioni del territorio, (pro loco, Filarmonica di Calizzano, corale Alpini, il Gruppo Fotografico "CiEffeCi" Calizzano, gli alpini e il Consorzio per la Tutela dei Prodotti del Sottobosco), per allestire e finalizzare il nuovo calendario degli eventi che animerà il paese nel periodo compreso tra primavera e inverno. Una grande sfida che vogliamo traguardare prima di Pasqua", commenta il sindaco Pierangelo Olivieri.

"Venerdì intanto partiremo con la valorizzazione del percorso delle attività messe in campo dall'associazione 'Amici di Daniela'. Una grandissima esperienza di vita, significato e tenacia della nostra Daniela Gazzano, una ragazza originaria di Calizzano, purtroppo affetta da anni dalla Locked-In Syndrome", spiega Olivieri.

L'11 agosto, il libro "Le storie magiche della radura incantata", scritto con 116,093 battiti di ciglia, diventerà drammaturgia nella splendida faggeta di Calizzano. Le fiabe di Daniela prenderanno cosi vita, con personaggi elfici e fate in un mondo incantato.

Tra gli eventi in programma, previsto per fine luglio e inizio agosto, ci sarà anche la seconda edizione del "Calizzano Creative Saxophone Festival", grazie alla passione del maestro Davide Nari, originario anche lui del comune valligiano: "Lo scorso anno la manifestazione ha richiamato insegnati e allievi da oltre oceano", conclude Olivieri.