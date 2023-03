Dealiry, la piattaforma di codici sconto si conferma punto di riferimento per gli acquisti online

La possibilità di risparmiare sfruttando le numerose offerte presenti sul web è una tendenza sempre più radicata fra gli utenti, i quali utilizzano codici sconto, coupon e campagne promozionali dedicate per ottenere il massimo dal loro shopping online. Le occasioni, quindi, non mancano, tuttavia spesso rimanere aggiornati sugli ultimi voucher digitali e fare in modo di trovarne sempre di aggiornati e funzionanti può risultare un po' lungo. Proprio per venire incontro a questa esigenza è nata Dealiry, ovvero una piattaforma che raggruppa tutti i principali coupon disponibili per una vastissima selezione di e-commerce e di brand.

Con il termine codice sconto si intende un breve insieme di lettere e numeri che, inserito al momento dell'ordine online (o nell'apposito spazio previsto), dà diritto a una serie di interessanti vantaggi. Le possibilità di risparmio, infatti, possono essere molte e diverse fra loro: si va dai voucher che prevedono le spese di spedizione gratuite a quelli che offrono una percentuale di sconto, fino alle campagne promozionali a tempo. Per saperne di più su come funziona questo strumento di marketing è utile leggere l’approfondimento dedicato presente sul sito di Dealiry che spiega nel dettaglio cosa sono i codici sconto e come essi vengono utilizzati dagli utenti.

Codici sconto Dealiry: ecco come funzionano

Il servizio offerto da Dealiry rappresenta un'ottima opportunità per fare shopping acquistando gli articoli a prezzo scontato in tutta sicurezza. Risparmiare utilizzando i codici sconto è semplice e sicuro in quanto è necessario solamente inserire la sequenza alfanumerica presente su it.dealiry.com nell'apposito campo contrassegnato (che, in genere, si trova nella pagina finale appena prima del pagamento) e il sistema si occuperà di calcolare direttamente il prezzo finale, senza bisogno che l'utente esegua ulteriori operazioni. I campi di applicazione dei voucher sono numerosi e variano dalle spese di spedizione gratuite a una percentuale di sconto, passando per offerte più specifiche (come quelle a tempo, quelle ad esaurimento scorte o quelle prendi "3 paghi 2") oppure per la possibilità di ricevere degli omaggi extra insieme al proprio ordine.

I codici presenti su Dealiry sono tutti sempre aggiornati e funzionanti, grazie al sistema basato sull'intelligenza artificiale. Per utilizzare basta cliccare sulla pagina del sito dedicata allo specifico brand a cui si è interessati e da qui scegliere una delle due opzioni presenti. La prima ("Vai all'offerta) rimanda direttamente alla pagina web attivando in automatico tutte le offerte disponibili, mentre la seconda ("Ottieni codice") farà in modo che l'utente possa copiare e incollare in modo autonomo la sequenza alfanumerica.

Codici sconto: quali tipologie

Le tipologie di codice sconto che è possibile utilizzare su Dealiry sono numerose. Si va, infatti, dai codici sconto che danno diritto a un risparmio espresso in valori percentuali, a quelli che, invece, offrono un risparmio fisso. Esistono, poi, i brand o gli e-commerce che preferiscono puntare alle spese di spedizione gratuite senza minimi d'ordine, quelli che danno la possibilità di ottenere vantaggi esclusivi riservati oppure quelli che puntano sulle campagne promozionali che prevedono uno stock di prodotti predefinito disponibile gratuitamente per gli utenti fino ad esaurimento scorte.

Molto gettonati sono, inoltre, anche gli sconti a tempo: soprattutto in occasioni particolari (come ad esempio San Valentino o la festa della Mamma), i consumatori possono approfittare di scontistiche applicate su determinati prodotti e, grazie a Dealiry, è possibile ricevere i codici in anteprima senza dover aspettare che essi siano resi pubblici per tutti.