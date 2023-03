Albenga piange la scomparsa di Giorgio Bornacin, ex parlamentare e consigliere comunale

Lutto per la scomparsa di Giorgio Bornacin ex parlamentare che è stato consigliere comunale ad Albenga negli anni del sindaco Viveri.

73 anni, era originario di Omegna, in provincia di Verbano Cusio Ossola e residente a Genova, è mancato all'ospedale San Martino dove era stato ricoverato ieri per un malore. Per quattro volte parlamentare, era stato per tre volte eletto al Senato e una alla Camera.

Aveva aderito in passato prima alla Giovane Italia, organizzazione giovanile del MSI, poi dai primi anni settanta aveva diretto il Fronte Universitario d'Azione Nazionale dell'Università degli Studi di Genova.

All'inizio degli anni 80 era stato Capogruppo al Consiglio Regionale della Liguria per il Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale fino al 1996. Nel 1994 aderì ad Alleanza Nazionale.

Nel 1996 venne eletto al Senato nel collegio uninominale di Imperia e poi riconfermato parlamentare nel 2001, 2006 e 2008. Ha dedicato la sua vita all'impegno politico e amministrativo al servizio delle istituzioni e dei cittadini.

Era uno dei massimi esponenti del centrodestra ligure e da sempre molto legato alla riviera di ponente.

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis a nome dell'Amministrazione comunale afferma: "Un grave lutto per la città. Esprimo, a nome di tutta l'amministrazione le più sentite condoglianze alla famiglia".

“Ci lascia un politico intelligente e capace, un uomo che ha portato alla politica buonsenso e concretezza. Una persona mai sopra le righe con un grande attaccamento per la sua amata Genova. Ai familiari, agli amici e a tutti coloro che lo hanno stimato e gli hanno voluto bene va il mio abbraccio personale, quello della Giunta regionale e di tutta la Liguria”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito alla scomparsa del politico genovese Giorgio Bornacin.