Savona, tutto pronto per la processione della Madonna della Misericordia, ma questa sera occhi al cielo per vedere i balunetti

Savona si prepara alla festa patronale della Madonna della Misericordia, con la processione votiva, un rito molto caro ai savonesi.

Domani, sabato 18 marzo la processione partirà alle ore 7 dalla Cattedrale Nostra Signora Assunta aperta dal crocifisso della Confraternita Sant’Ambrogio in Legino. Il corteo sacro si concluderà intorno alle ore 9:30 al Santuario Nostra Signora di Misericordia. A seguire sarà l’arcivescovo di Genova Marco Tasca a presiedere la santa messa solenne e tenere l'omelia sul sagrato (in caso di maltempo in basilica). In precedenza all’altezza della frazione San Bernardo in Valle il presule si unirà alla processione. Il corteo sacro come sempre, sarà animato dalla preghiera del rosario della misericordia e delle lodi mattutine.

Nel frattempo rimane come sempre intatta la tradizione dei balunetti con la loro classica luce fioca che illuminerà questa sera le vie della città e della Valle del Letimbro.

I savonesi, credenti e non, sono da sempre stati legati a questa tradizione delle luminarie delle vigilia della festa patronale tramandata da genitori e nonni.

Un omaggio alla Madonna che vede le facciate e i terrazzi delle case illuminate in un forte impatto coreografico ed emotivo.