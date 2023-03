Savona, al Seminario vescovile l'incontro tra economi e amministratori delle diocesi liguri

Per la prima volta lunedì 20 marzo dalle ore 9:30 presso il Seminario Vescovile, in via Leopoldo Ponzone 5, nel quartiere Villetta, si riuniranno gli economi e gli amministratori delle diocesi della Regione Ecclesiastica Ligure.

Anche su sollecito della Conferenza Episcopale Italiana l'incontro avrà per scopo la conoscenza diretta e l'interscambio di opinioni sui molteplici aspetti che coinvolgono e accomunano le diocesi.

Gli Economati radunano gli uffici amministrativi che si occupano di gestire l’organizzazione di una diocesi e supportare le parrocchie in tutte le attività burocratiche.