Carcare 2023, il toto-nomi dei candidati per il Consiglio comunale

Comunali di Carcare, la campagna elettorale entra nel vivo. In attesa dell'ufficialità, prime indiscrezioni sui nominativi che potrebbero essere candidati il prossimo maggio per il Consiglio comunale.

Nella lista "Insieme per Carcare", la squadra del candidato sindaco Alessandro Ferraro, il toto-nomi dà per certa la presenza della giunta uscente: il primo cittadino Christian De Vecchi e gli assessori Franco Bologna, Enrica Bertone e Giorgia Ugdonne.

Assieme a loro, secondo quanto trapelato, dovrebbero essere candidati altri tre membri della maggioranza uscente: Patrizia Mazza, Stefania Resio e Andrea Alloisio. Le novità potrebbero essere rappresentate da Roberto Zunino, Andrea Carlini e Alessandra Marchese.

Sul versante opposto, la lista "Cambia Carcare", il candidato sindaco Rodolfo Mirri ha già ufficializzato la presenza di Massimo Marini, Simone Ziglioli, Daniela Lagasio, Simone Formento e Valentina Grenno. Gli altri nominativi verranno presentati a breve. Domani intanto, sarà inaugurato in point elettorale nella frazione di Vispa. Appuntamento alle ore 11 in via Nazionale 119.