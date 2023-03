Peste suina, Bozzano chiede l'istituzione di Unità di Progetto: "Esempi dicono essere lo strumento migliore"

"Bisogna far tesoro dell’esperienza altrui, anche e soprattutto durante un’emergenza. Il nostro territorio sta facendo i conti con un grave allarme dovuto alla peste suina, che minaccia forti scossoni alla nostra economia fino a poter determinare instabilità sociali. Questo virus si è sì recentemente diffuso sul nostro territorio, ma è ben noto ed è già stato affrontato altrove. Sulla PSA esistono manuali europei nei quali vengono chiariti i comportamenti corretti ai quali uniformarsi".

Lo scrive in una nota il consigliere regionale varazzino, Alessandro Bozzano, che invita a seguire uno specifico esempio: "Studiando e partendo da esperienze diverse, si può quindi trovare lo strumento che ha dimostrato di portare i risultati migliori nella lotta al virus - continua Bozzano - Ad oggi reputo che l’approccio più valido risulti essere quello adottato dalla Sardegna, con l’istituzione delle Unità di Progetto, comitato presidenziale di indirizzo, istituito sotto la guida del direttore generale della presidenza della Regione. L’audit più recente ha evidenziato il valore dell’UdP quale strumento migliore per garantire l’efficacia della gestione, del coordinamento e della cooperazione tra le diverse autorità (a livello centrale, regionale e locale)".

"Recentemente, con Decreto del Presidente del Consiglio, è stato nominato un nuovo Commissario straordinario per la gestione dell’emergenza Peste Suina Africana, il dottor Vincenzo Caputo - aggiunge - Credo che l’esperienza sia sempre un elemento fondamentale, per questo chiedo al neo Commissario di procedere subito in questa direzione, istituendo Unità di Progetto per coinvolgere direttamente i diversi attori in campo".

"La PSA si potrà fortemente contenere o, meglio, debellare solo quando tutte le forze coinvolte potranno contare su un confronto e coordinamento tanto reale quanto puntuale" chiosa Bozzano.