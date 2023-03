Borghetto S. S., l’agenzia Edilriviera compie 50 anni, la titolare Paola Cristiani: “Grazie ai nostri meravigliosi clienti”

L’agenzia immobiliare Edilriviera di Borghetto S. Spirito compie 50 anni.

Aperta il 20 marzo 1973, proprio nel primo giorno di primavera, nel 2023 celebra il cinquantesimo anniversario. Un compleanno importante per l’agenzia Edilriviera, che si occupa di compravendita di appartamenti, ville e rustici e affitti di case per una vacanza serena a pochi passi dal mare e dalla spiaggia nella Riviera Ligure di Ponente a Borghetto S.S. e Loano.

Quali sono i segreti di un’attività così longeva? Lo abbiamo chiesto alla dottoressa Paola Cristiani, titolare di Edilriviera,. “Amo la positività e con il mio team lavoriamo in questa direzione: rendiamo la Liguria più accogliente, diffondendone anche le numerose qualità, e cerchiamo di rendere i nostri affezionati clienti felici, con ‘immersioni emozionali’ nel nostro magnifico territorio – spiega -. Inoltre, la filosofia della nostra agenzia si fonda su alcuni capisaldi, convinzioni incrollabili: l’onestà e la sicurezza, la gentilezza, la fiducia, la professionalità. Sono le basi per poter costruire relazioni edificanti e durature nel tempo. Abbiamo clienti felici di vecchissima data, infatti”.

L’agenzia Edilriviera ha quindi una lunga storia di lavoro e di relazioni umane. Una storia di persone che hanno fatto di alcuni valori la propria filosofia aziendale di ispirazione innovativa, verso un turismo esperienziale di prestigio.

Nata dall’impresario edile Francesco Cristiani, papà di Paola, inizialmente l’ufficio di Edilriviera si occupava anche di amministrazioni condominiali ed era ubicato poco lontano dall’attuale sede in via Trilussa 3/5R. “Era un piccolo box di 14 metri quadri ed è stata la nostra sede per tanto tempo – racconta -. Successivamente, siamo riusciti a trasferirci nell’ufficio attuale, che è grande, luminoso e moderno. Ogni tanto penso ancora con tenerezza al vecchio box in cui siamo nati professionalmente. Io ero bambina e mi sembrava tutto grandissimo. Sebbene si lavorasse in uno spazio così ridotto, siamo riusciti a fare grandi cose con la forza dell’onestà, della professionalità e di una visione all’avanguardia”.

Francesco Cristiani ha passato il timone alla figlia, dottoressa Paola Cristiani, nel 2000, che ha proseguito con due dipendenti nella solida attività di compravendita di immobili e locazioni turistiche, abbandonando le amministrazioni condominiali.

“Per le locazioni turistiche – spiega Cristiani -, creiamo le condizioni affinché il turista possa apprezzare la bellezza del territorio in modo sano e costruttivo per tutti e che abbia il desiderio di tornare al più presto. E così è, per i nostri amati clienti”.

“Mezzo secolo di ricordi e di sorrisi indimenticabili. Per questo vorrei ringraziare tutti i clienti che anno dopo anno, generazione dopo generazione, ci rinnovano il mandato di vendita o di affitto e che, in questi cinquant’anni, ci hanno sempre dato fiducia, rimanendo fedeli nel tempo all’agenzia Edilriviera. Se non ci fossero loro, che hanno comprato e venduto e che vengono in vacanza da noi, non potremmo lavorare qui. Grazie di cuore a tutti”, conclude la titolare Paola Cristiani.

L’agenzia Edilriviera è a Borghetto S. Spirito, in via Trilussa 3/5R

Telefono +39 0182 970386 oppure +39 348 2127374