Agricoltura, vice presidente Alessandro Piana: “Nuove opportunità dal Pnrr per ammodernamento frantoi”

Nuove possibilità dal PNRR sull’ammodernamento dei frantoi. E’ quanto è emerso nel corso del tavolo tecnico di lunedì 20 marzo sulle sfide e i problemi dell’agricoltura con le Associazioni di categoria.

“Il bando verte sui progetti finalizzati all’ammodernamento degli impianti dei frantoi oleari – spiega il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana - con contributo pari al 40% dei costi ammessi. Molte condizioni del bando derivano da norme europee, linee guida nazionali e non possono essere modificate. Regione Liguria potrà invece focalizzarsi sui criteri di selezione e la soglia minima di punteggio. Per questo abbiamo chiesto la massima condivisione alle Associazioni di categoria, in modo da rispondere con concretezza alle esigenze del territorio”.

L’ammontare complessivo per la Liguria sul Bando per l’ammodernamento dei frantoi oleari è pari a 2.105.713 euro. Il termine di raccolta delle domande di sostegno è previsto per il 30 giugno di quest’anno. Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito web regionale.